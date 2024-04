Jos Verstappen heeft gereageerd op de vele speculatie rondom Max Verstappen en een eventuele overstap naar het team van Mercedes. Volgens de Limburger zit zijn zoon momenteel op de juiste plek, maar is het belangrijk om verder te kijken.

Max Verstappen speelt de afgelopen weken een hoofdrol in het geruchtencircuit. Terwijl binnen Red Bull Racing de situatie nog altijd rommelig is en in de media tegelijkertijd wordt gespeculeerd over dat de renstal achterloopt met haar krachtbron voor vanaf 2026, wordt de drievoudig wereldkampioen steeds vaker gelinkt aan een mogelijke transfer naar Mercedes. Bij de Duitse formatie komt in 2025 een zitje vrij vanwege het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari, en het is een publiek geheim dat teambaas Toto Wolff zijn pijlen op de 26-jarige Nederlander heeft gericht.

Geruchtenstroom rondom Verstappen

Afgelopen week bracht het Duitse F1-Insider naar buiten dat het kamp van Verstappen, bestaande uit vader Jos, manager Raymond Vermeulen en de coureur zelf, in de dagen na de Grand Prix van Miami een ontmoeting met de top van Mercedes hebben staan, om de mogelijkheden te bespreken. Zo zou Max Verstappen een aantal voorwaarden stellen aan een eventuele overstap, en eerst zeker willen weten in hoeverre Mercedes haar zaakjes op orde heeft voor vanaf 2025.

Verder kijken

In gesprek met RaceXpress krijgt Jos Verstappen de vraag hoe het voor hem is om te zien, dat er zo openbaar interesse wordt getoond in de drievoudig wereldkampioen: "Ik denk dat iedereen Max heel graag wil hebben, alleen denk ik dat Max op dit moment gewoon goed zit", klinkt het. "Hij heeft een snelle auto, maar ja, we moeten ook verder kijken. We kijken ook naar 2026. We laten alles een beetje op ons afkomen en we blijven heel rustig en kijken wat er gaat gebeuren."

