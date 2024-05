Dat Max Verstappen en Lando Norris tijdens en buiten raceweekenden om veel met elkaar omgaan, zal niemand zijn ontgaan. Verstappen wist dan ook na het weekend in China al dat Norris richting Amsterdam zou gaan om Koningsdag te gaan vieren.

Koningsdag was tijdens het weekend na het raceweekend in China, een weekend dat door Verstappen met pole position en een overwinning werd afgesloten. Het was echter ook een goed weekend voor Norris, die tweede werd met iets meer dan dertien seconden achterstand op de Nederlander. Genoeg reden voor een feestje zo bleek, niet alleen direct na het raceweekend in Shanghai.

Verstappen gaat in op Koningsdag en Norris

Tegenover Viaplay gaat Verstappen in op het weekend van Norris in Nederland. De Nederlander was al op de hoogte van de avonturen van Norris in Amsterdam. "Ik vloog met Lando terug uit China, dus hij zei al dat hij naar Koningsdag toe zou gaan, naar Martijn [Martin Garrix]. Martijn had mij natuurlijk ook gevraagd, maar ik dacht: nah, die gaan we even overslaan! Het is wel lachen natuurlijk, ik denk dat ze wel veel plezier hebben gehad."

Verstappen over neusblessure Norris tijdens Koningsdag

Tijdens het weekend van Koningsdag verschenen er veel video's en foto's op social media van Norris in het oranje tijdens Koningsdag. Hij had het duidelijk naar zijn zin, maar tussen deze foto's zat ook een foto waarop Norris te zien was met een neusblessure. Verstappen zegt niet verrast te zijn. "Hoort erbij, dat kan gebeuren." Verstappen is zelf ook niet vies van een feestje, maar probeert dit wel goed te timen. "Als het uitkomt, het liefste niet te dicht bij een raceweekend. Vooral deze race [Miami], waar het best wel zwaar is, wil je niet het weekend ervoor helemaal lam zijn. Je wilt hier wel gewoon fit aankomen, zonder dat je ziek bent. Als het volle zon is, is het hier wel zwaar."

