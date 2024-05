Lando Norris baarde afgelopen week opzien door tijdens Koningsdag ineens samen met Martin Garrix op een boot te verschijnen in Amsterdam en even later te schitteren op rondgaande foto's met een flinke bandage om zijn neus. Gevreesd werd voor het ergste, al viel het allemaal uiteindelijk wel mee. De Brit blikt terug.

Norris, die met Max Verstappen en Martin Garrix natuurlijk twee vrienden van Nederlandse bodem heeft, was op Koningsdag aanwezig om het Nederlandse volksfeest mee te pakken en even de bloemetjes flink buiten te zetten. De McLaren-coureur was samen met Martin Garrix aanwezig op een boot om daar te ruiken aan de nationale feestdag. Dat ruiken zal hem nu echter een stuk minder afgaan, want op beelden op social media konden we zien hoe de nummer vijf in het wereldkampioenschap met een flinke bandage om zijn neus liep na een ongelukje op de boot, die vermoedelijk met een glassnee te maken heeft gehad.

Artikel gaat verder onder video

De blessure

Even was het dus schrikken voor fans van de Britse coureur, al bleek achteraf dat het uiteindelijk allemaal wel meeviel. Op de mediadag in Miami krijgt hij vanzelfsprekend nog een aantal vragen over zijn blessure: "Ik viel op een glas dat stuk was, waardoor mijn neus een snee opliep. Het was een beetje dom, maar het zag er veel erger uit dan het was. Iedereen vond het er verschrikkelijk uitzien, maar het was maar een klein sneetje. Ik wou dat ik een spannender verhaal had om met jullie te delen", zo citeert Motorsport.com de Britse coureur van McLaren.

Norris raadt koningsdag aan

Uiteindelijk had Norris wél van Koningsdag genoten. De nummer vijf in het wereldkampioenschap krijgt de vraag of hij zich vermaakt heeft: "Het was leuk. Ik heb veel vrienden daar. Het was een mooi weekend, al moest ik de volgende ochtend meteen doorvliegen naar Miami. Het was voor mij gewoon een leuke dag met mijn vrienden. Ongeacht waar ik ben op de wereld, als ik een dag met mijn vrienden kan doorbrengen, dan geniet ik daar sowieso van. Maar antwoord op jouw vraag is ja", besluit hij ten slotte al reagerend op de vraag of hij Koningsdag aan andere mensen zou aanraden.

