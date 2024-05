Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi vermoedt dat Max Verstappen de laatste tijd bewust wat klaagt over de RB20, om op die manier een reden te hebben om te verkassen bij de renstal. Mercedes flirt met de Nederlander, die nog altijd gecommitteerd is aan het Oostenrijkse team.

De Limburger staat erom bekend dat hij snoeihard kan zijn over de boordradio tijdens de races. Dat is precies de samenwerking die hij wenst, want op die manier wil hij ook aangesproken worden. Zo wordt er soms gewezen naar het gekibbel tussen Gianpiero Lambiase (race-engineer) en Verstappen, maar meermaals is bevestigd dat er geen bonje tussen het duo is.

Klagende Verstappen

In gesprek met VegasInsider legt Fittipaldi uit dat hij naar de Nederlander heeft gekeken in Miami. Daar wijst hij naar het vele geklaag van de drievoudig kampioen, maar wijst hij ook naar een tactiek van Verstappen. "Max klaagt ook over de auto. Ik weet niet of hij zich wil verantwoorden voor de toekomst. Maar hij klaagt al te veel." De tweevoudig kampioen heeft voorbeelden. "In het eerste segment van de GP van Miami had hij drie seconden voorsprong. Hij opende het gat de eerste twee ronden en daarna kon hij niet meer wegrijden en klaagde hij over de achterkant van de auto aan het begin en aan het einde van de race."

Verstappen naar Mercedes?

Mercedes heeft openlijk toegegeven met open armen klaar te staan om Verstappen te verwelkomen. Daarbij geldt natuurlijk wel de gouden regel dat het team een winnende auto gaat afleveren. Toch ziet Fittipaldi wel een samenwerking tussen Mercedes en Verstappen. "Ik denk dat Max en Toto [Wolff] goed kunnen samenwerken, dat bestaat geen twijfel over. Toto is een zeer professionele kerel. Je hebt het beste in handen en ik weet zeker dat hij erg gemotiveerd zal zijn en Mercedes, met de ervaring die ze hebben, kunnen waarmaken wat ze beloven."

