Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali hoeven Red Bull Racing en Visa Cash App RB zich nergens zorgen over te maken. De afgelopen maanden werden er vraagtekens bij de samenwerking geplaatst door enkele concurrenten, maar volgens de CEO verloopt alles volgens het boekje.

Vooral McLaren-CEO Zak Brown was open in zijn kritiek op de samenwerking tussen de twee teams. Zo stelde hij eerder dat het niet in het belang van de sport is om twee teams te hebben met dezelfde eigenaar. Hij wees naar de commissies waarbij een zusterteam eigenlijk altijd met het topteam meestemt, ook als dit tegen het eigen belang is. Afgelopen jaar kondigde de renstal uit Faenza aan dat het de banden ging aanhalen met Red Bull Racing en de angst was dat het zusterteam zich ook zou gaan mengen bij de bovenste posities, maar na zes races in 2024 kan die bewering ook de prullenbak in.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Brown vraagt FIA om in te grijpen bij samenwerking tussen Red Bull Racing en Visa Cash App

Groen licht vanuit FOM

Bij het Italiaanse La Gazzetta dello Sport wordt de CEO van de FOM gevraagd of hij problemen heeft met de constructie tussen Red Bull Racing en het Visa Cash App RB-team. "Wat betreft de vernieuwing van het Concorde Agreement, is het onderwerp van Red Bull als eigenaar van twee teams naar voren gekomen, maar ze kunnen ermee doorgaan vanwege de bijdrage die het merk heeft geleverd aan de F1-geschiedenis", zo luidt de conclusie. Daarmee is de kritiek die Brown leverde dus van tafel geveegd, want de CEO van de FOM kijkt simpelweg naar de geschiedenis.

OOK INTERESSANT: FIA en FOM werken meningsverschillen weg en komen met gezamenlijk statement

Na aankoop al angst voor kritiek

Red Bull nam het team van Minardi in 2005 over. Het noodlijdende team uit Faenza stond vaak stijf achteraan en met de aankoop maakte Red Bull al direct duidelijk dat het zusterteam als rookie-renstal zou fungeren. Voormalig Minardi-teambaas Paul Stoddart verklapte bij de verkoop dat er wellicht wel wat gedoe zou komen over het feit dat één eigenaar over twee teams zou beschikken. "Er zijn veel juridische entiteiten in deze wereld en het zou niet de eerste keer zijn dat iemand meer dan één team bestuurt", zo vertelde hij destijds na de verkoop.

Gerelateerd