McLaren-CEO Zak Brown heeft de FIA opgeroepen om in te grijpen in de samenwerking tussen Red Bull Racing en Visa Cash App RB. De topman van het team is van mening dat het hebben van een zusterteam in de topklasse van de autosport, vandaag de dag niet meer binnen de Formule 1 past.

Red Bull Racing startte in 2005 in de Formule 1, nadat het team van Jaguar was overgenomen. Een jaar later werd Minardi ook overgenomen en omgedoopt naar Toro Rosso. Dat team werd later getransformeerd naar AlphaTauri en gaat vanaf 2024 als het Visa Cash App RB-team door het leven. De samenwerking lag afgelopen seizoenen op een iets lager pitje, maar vanaf dit jaar zijn de banden aangehaald. Teambaas Laurent Mekies benadrukte eerder al dat alles volgens het boekje gaat, maar daar neemt Brown bij Sky Sports F1 geen genoegen mee.

Zusterteam niet in het belang van de sport

Brown stelt dat het voor de sport simpelweg niet goed is. "Nee, ik spreek eigenlijk vanuit de bredere interesse in de sport. Als je kijkt naar elke andere grote sportcompetitie, dan is het niet toegestaan om twee teams te hebben. Ik wil het eigenlijk nog iets verder trekken, er is een zogeheten 'A-B'-constructie. Toen deze constructie zo'n vijftien jaar geleden werd opgezet, was dat omdat er een flink gat was tussen de topteams en de teams aan de onderkant van de competitie."

Zusterteam stemt ook tegen eigen belang

De budgetcap is ingevoerd zodat teams een gezondere huishoudboekje hebben en volgens Brown is het hebben van een zusterteam daarom overbodig geworden. Daarnaast stemt een kleinere team vaak mee met het topteam, ook als dat niet in het belang van het mindere team is. "Het gedrag met stemmen is altijd hetzelfde en dat terwijl dat niet altijd het beste is voor het ene team. We hebben dat vervolgens ook een aantal keren op de baan gezien, dat er een vorm van samenwerking was. Maar ook op het technische vlak hebben ze laten zien dat ze flink aan het samenwerken zijn, met bijvoorbeeld de ophanging enzovoorts", zo uit hij zijn ongenoegen. Voor hem wordt het dan ook tijd dat de internationale autosportbond gaat ingrijpen. "Dit is niet wat fans verwachten en de FIA moet hier echt iets aan gaan doen."