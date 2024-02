Het team van McLaren wist in 2023 met de update in Oostenrijk een flinke stap voorwaarts te zetten en Lando Norris hoopt dat de bekroning van al dat harde werk zal gaan volgen in 2024. De MCL38 werd woensdag gepresenteerd en hoewel Norris nog een slag om de arm houdt, heeft hij het volste vertrouwen in de ingeslagen weg.

De opvolger van de MCL60 werd woensdag aan de buitenwereld getoond. McLaren heeft gekozen voor de vertrouwde oranje kleuren, afgewisseld met de zwarte accenten. Oscar Piastri heeft zijn rookiejaar erop zitten en wist daarin al een sprintrace te winnen en het zal interessant worden om te zien hoe de verhoudingen met Norris zullen worden. Voor de 24-jarige Engelsman begint zijn vijfde jaar bij McLaren en Norris heeft er een goed gevoel over.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vasseur blikt terug op 'moeilijk' telefoontje met Wolff over transfer Hamilton

Vertrouwen in ingeslagen weg

Hoewel de testdagen over een week op het programma staan, beseft Norris zich dat de eerste echte proef, de Grand Prix van Bahrein wordt. "Ik heb het volste vertrouwen in het team dat we na de ommekeer van vorig seizoen door kunnen gaan op de ingeslagen weg. Maar de echte test komt natuurlijk pas wanneer we de auto aan de tand voelen tijdens het testen, in aanloop naar de Grand Prix van Bahrein", zo legt Norris uit in het persbericht van McLaren.

Piastri heeft zin in tweede seizoen Formule 1

Piastri ontving op het FIA-gala de Rookie of the Year-award en heeft zin in zijn tweede jaar in de Formule 1. "We zullen pas weten waar we staan ​​qua concurrentievermogen als we gaan racen in Bahrein, maar we hebben ons zo goed mogelijk voorbereid", zo legt de 22-jarige coureur uit. In 2024 gaat de sport de drukste kalender ooit aan en Piastri bedankt het team voor de voorbereiding daarop. "Ik kijk uit naar de komende weken, die uitmonden in een druk jaar. Ik wil het team enorm bedanken voor alles wat ze tot nu toe hebben gedaan om ons voor te bereiden op 2024. Ik ben echt heel enthousiast om mijn tweede seizoen in de Formule 1 officieel te starten."