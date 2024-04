Het team van McLaren heeft bevestigd dat Lando Norris zonder problemen deel kan nemen aan het aanstaande raceweekend in Miami. De Formule 1-coureur liep eerder deze week een kleine verwonding op aan zijn neus, nadat hij Koningsdag vierde in Nederland.

Het is een publiek geheim dat Lando Norris graag in Nederland komt. De McLaren-coureur is goed bevriend met Max Verstappen en DJ Martin Garrix en heeft een Belgische moeder, waardoor hij een aantal woordjes Nederlands spreekt. De 24-jarige Brit bracht afgelopen zaterdag dan ook op Hollandse bodem door, om Koningsdag te kunnen vieren. Op social media verschenen tal van foto's en video's waarop te zien is hoe Norris onder andere feestviert op een boot door de grachten van Amsterdam, met Martin Garrix achter de draaitafel.

Beelden op social media

Fans van de goedlachse coureur hielden echter ook even hun hart vast. Gedurende de dag verschenen er beelden waarop te zien was dat Norris ogenschijnlijk een verwonding aan zijn neus had opgelopen, waarna iemand een verband had aangelegd. Niet veel later werd bekend dat het allemaal wel mee viel. Officieel is er niets over naar buiten gebracht, maar het leek te gaan om een snee bij zijn neus, opgelopen door iemand met een kapot flesje in zijn hand.

Update McLaren

Een publiekelijk statement vanuit zowel Norris als het team van McLaren is niet gekomen, wat nog maar eens aangeeft dat het er op de foto's indrukwekkender uitzag dan dat het daadwerkelijk zal zijn geweest. Wel heeft de Britse formatie inmiddels aan verschillende media laten weten dat de coureur aankomend weekend in Miami gewoon deel zal kunnen nemen aan het raceweekend.

