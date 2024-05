Martijn Gerard Garritsen, beter bekend als DJ Martin Garrix, heeft een boekje open gedaan over het incident van Lando Norris tijdens Koningsdag in Amsterdam. De McLaren-coureur liep een snee in zijn neus op en beelden hiervan gingen al snel viraal. Garrix vertelt nu wat er gebeurde en zegt dat mensen dachten dat hij de neus van vriend Norris had gebroken.

Het is inmiddels publiek geheim dat Norris tijdens Koningsdag in Nederland was. Op uitnodiging van vriend Garrix reisde hij af naar Amsterdam, om daar het oranjefeest mee te vieren. Het tweetal ging - samen met nog een aantal vrienden - op de boot om al feestend door de Amsterdamse grachten te varen. Tijdens deze festiviteiten ging het echter mis. Norris liep een snee in zijn neus op en deze begon hevig te bloeden. Hoewel het slechts een kleine verwonding betrof, zag het er heftig uit, zeker nadat de Brit zijn gezicht had laten bedekken met wit verband. Beelden van dit incident ging viraal op het internet en de meest wilde verhalen deden de ronde. "Iedereen maakte het gekker dan het was", zo vertelt Garrix aan Virgin Radio Dubai.

Artikel gaat verder onder video

Hele wereld zag foto van 'mummie' Norris

Garrix legt uit wat er precies gebeurde op Koningsdag in Amsterdam. "Er was een gebroken glas op de boot. We waren de hele tijd aan het feesten en hij nam een slok van het gebroken glas. Het bovenste afgebroken deel zorgde voor een kleine snee in zijn neus. Maar de plek waar hij zich sneed, bloedde heel erg. Iedereen dacht dat ik zijn neus had gebroken of zo, maar dat was niet zo", aldus de populaire DJ, die zag dat de beelden van Norris razendsnel het internet overgingen. "We hadden pleisters om op de neus te plakken, maar al snel veranderde hij in een soort mummie en toen nam iemand een foto en die ging viraal. De hele wereld zag die foto en dacht dat het heel erg was, maar gelukkig was het maar een klein schrammetje", aldus Garrix.

LEES MEER: Verstappen werd ook uitgenodigd door Garrix voor Koningsdag: "Ik dacht: nah"

De Nederlandse DJ is niet alleen goede vrienden met Norris, maar ook met landgenoot Max Verstappen. De Red Bull-coureur werd ook door hem uitgenodigd voor de boottocht in Amsterdam, maar Verstappen sloeg het aanbod af.

Gerelateerd