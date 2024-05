Lando Norris won natuurlijk de Grand Prix van Miami en door de zege van de Britse coureur wordt er in de toekomst nog veel meer van hem verwacht. Anthony Davidson stelt zelfs dat de McLaren-rijder in staat zou moeten zijn om op gelijke voet met Max Verstappen het gevecht aan te gaan.

De Grand Prix van Miami vorige week werd een middag om nooit meer te vergeten voor Norris. De McLaren-coureur, die natuurlijk alweer even meegaat in de Formule 1 en al een paar keer nét achter het net viste met het pakken van een overwinning in de koningsklasse, zag zijn lang gekoesterde droom eindelijk in vervulling gaan in Florida. Na een klein gelukje met de safety car, wist Norris het hoofd koel te houden en reed hij gedurende het restant van de race gestaag weg van Verstappen. Het betekende dat zijn eerste Grand Prix-zege een feit was.

Artikel gaat verder onder video

Norris klaar voor de strijd

Daarmee voldeed de Brit eindelijk aan de langverwachte zege die er toch wel aan zat te komen voor hem. Davidson, zelf voormalig coureur in de koningsklasse, krijgt de vraag of Norris in staat is om het gevecht met Verstappen aan te gaan op de baan. "Ja. In één woord: ja. Hij heeft geweldige vaardigheden. Hij is fantastisch in de regen, briljant in het leiden van een Grand Prix en hield het hoofd koel bij het team tijdens de safety car. Hij wilde niet meteen naar binnen. Hij wist dat er een lange gele vlag-periode aan zat te komen", zo wordt de voormalig rijder geciteerd door Crash.

Red Bull slaat terug

Davidson vervolgt: "Ze hebben uiteindelijk een ronde gewacht om hem binnen te halen, om er zeker van te zijn dat hij naar buiten zou komen met een goede voorsprong. Ze wilden hem door zijn orders niet te vroeg naar binnen brengen. Hij zei uiteindelijk dat hij nog langer door kon om ze in een betere positie te brengen tegen Red Bull en Verstappen." Uiteindelijk sluit hij niet uit dat Red Bull in Imola weer hard terugslaat: "Er bestaat een grote kans dat de Red Bull tijdens de volgende race hard terugkomt. Een beetje zoals in Suzuka toen ze het lieten zien na een teleurstellende race in Melbourne", besluit hij.

Gerelateerd