Max Verstappen is afgelopen zondag ter ere van Vaderdag uitgebreid in het zonnetje gezet door zijn partner Kelly Piquet. De viervoudig wereldkampioen genoot van een vrij weekend zonder raceverplichtingen en bracht zijn tijd door met zijn gezin op het water in Monaco. Het Braziliaanse model greep de speciale dag aan om via sociale media een hartverwarmende boodschap te delen aan het adres van de coureur.

Verstappen en Piquet verwelkomden in mei vorig jaar hun dochter Lily, die onlangs haar eerste verjaardag vierde. De stercoureur van Red Bull Racing sprak zich recentelijk nog openhartig uit over zijn rol als vader. "Ik moet wel zeggen: de eerste paar maanden als vader... ik wil het niet saai noemen, maar er gebeurt nog niet zo heel veel. Ze zijn dan nog erg aan hun moeder gehecht, maar je probeert er toch zo veel mogelijk voor ze te zijn", aldus de Nederlander. Naarmate de tijd vordert, geniet hij echter steeds meer van het ouderschap. "Echt elke week wordt ze meer een echt mensje. Eerlijk: zodra er even niets met racen op de planning staat, wil ik gewoon het liefst thuis zijn met mijn gezin", zo stelt hij.

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Vaderdag in Monaco

Dat verlangen naar tijd met de familie kwam afgelopen weekend goed uit. Omdat er geen Formule 1-race op de kalender stond, had de coureur de ruimte om een onder meer balletvoorstelling van zijn bonusdochter Penelope bij te wonen. Vervolgens werd Vaderdag onder heerlijke weersomstandigheden gevierd op een boot in zijn woonplaats Monaco. Piquet deelde op Instagram een foto waarop Verstappen te zien is met de eenjarige Lily op schoot. "Fijne Vaderdag aan de beste papa en bonuspapa die ik me had kunnen wensen", schreef ze bij het beeld.

Prachtige beelden: Kelly Piquet zet vriend Max Verstappen uitgebreid in het zonnetje via de socials op Vaderdag ? pic.twitter.com/pqMlpK3Qoz — GPFans NL (@GPFansNL) June 23, 2026

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