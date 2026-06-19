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Verstappen and the FIA

VIDEO | FIA erkent 'verkeerde inschatting', Red Bull blijkt terecht kritisch | GPFans News

1 reactie

VIDEO | FIA erkent 'verkeerde inschatting', Red Bull blijkt terecht kritisch | GPFans News

Sebastiaan Kissing

Volgens Nikolas Tombazis, de Single Seater Director van de FIA, is het huidige ADUO-reglement een noodzakelijk middel om motorfabrikanten in de Formule 1 competitief te houden. De regelgeving zorgt er momenteel voor dat Red Bull Racing geen updates aan de verbrandingsmotor mag doorvoeren, terwijl de concurrentie, waaronder Mercedes, wel extra ontwikkelingsruimte krijgt. De FIA-topman gaf tekst en uitleg over deze situatie in gesprek met het Spaanse medium SoyMotor.

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