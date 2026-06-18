Verstappen ziet Oranje de Zweden verslaan: '2-1, wij winnen'
Verstappen ziet Oranje de Zweden verslaan: '2-1, wij winnen'
Max Verstappen verwacht dat het Nederlands elftal de cruciale WK-wedstrijd tegen Zweden winnend gaat afsluiten. De Red Bull Racing-coureur voorspelt een nipte zege voor Oranje in de groepsfase van het toernooi. "2-1, wij winnen", zo klinkt het stellig uit de mond van de Nederlander.
De nationale ploeg treedt aankomende zaterdag om 19:00 uur Nederlandse tijd aan in het NRG Stadium in Houston. Voor het elftal staat er veel op het spel in deze tweede speelronde van Groep F. Na een 2-2 gelijkspel tegen Japan in de openingswedstrijd bezet Nederland momenteel de derde plaats in de poule met één punt. Een goed resultaat tegen de Zweden is dan ook essentieel om uitzicht te houden op een ticket voor de knock-outfase.
Zweden kent vliegende start
De komende tegenstander van Oranje verkeert echter in uitstekende vorm. Het keurkorps van bondscoach Graham Potter begon het wereldkampioenschap overtuigend door Tunesië met 5-1 te verslaan. Dankzij deze ruime overwinning gaan de Scandinaviërs momenteel aan de leiding in de groep. Vooral de voorhoede van de koploper draait op volle toeren, waarbij aanvallers als Alexander Isak en Viktor Gyökeres hun doelpunteninstinct direct lieten zien.
Verstappen volgt toernooi
Dat Verstappen tijd heeft om de verrichtingen van het Nederlands elftal op de voet te volgen, komt door een korte pauze op de Formule 1-kalender. Tussen de onlangs verreden Grand Prix van Spanje en de aankomende race in Oostenrijk heeft de autosportklasse een vrij weekend. De coureur met startnummer 3 verblijft momenteel in zijn appartement in Monaco. Eerder liet hij in Barcelona al tegenover GPFans weten alle verrichtingen op de voet te volgen en zoveel mogelijk wedstrijden te bekijken.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Coulthard ziet positieve punten Verstappen na vijfde plaats Barcelona: "Daar kijkt hij naar"
- 2 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen ziet Oranje de Zweden verslaan: '2-1, wij winnen'
'Hamilton won GP Barcelona-Catalonië door ontdekking tijdens geheime testdag Ferrari'
FIA erkent 'verkeerde inschatting': Red Bull het bokje omtrent ADUO-regeling
Wolff grapt over relatie Hamilton met Kim Kardashian: "Misschien helpt dat"
Net binnen
Norris over dominante Hamilton in Spanje: "Hij had hoe dan ook gewonnen"
- 38 minuten geleden
Verstappen ziet Oranje de Zweden verslaan: '2-1, wij winnen'
- 1 uur geleden
- 1
Doornbos plotseling aan het infuus: hartverwarmende brief zoontje helpt hem er bovenop
- 2 uur geleden
Coulthard ziet positieve punten Verstappen na vijfde plaats Barcelona: "Daar kijkt hij naar"
- 2 uur geleden
Vasseur wil niets weten van titelkoorts: "Twee weken geleden was alles nog een ramp"
- 3 uur geleden
Gademan en Mol over titelkansen Russell: 'We kunnen hem wel wegstrepen'
- Vandaag 15:19
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Hamilton geniet van gevecht Verstappen, maar "voelt niet als wat autosport zou moeten zijn"
- 29 mei
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni