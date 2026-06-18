close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Miami GP, 2026, Red Bull Racing, generic

Verstappen ziet Oranje de Zweden verslaan: '2-1, wij winnen'

Max Verstappen, Miami GP, 2026, Red Bull Racing, generic — Foto: © IMAGO
1 reactie

Verstappen ziet Oranje de Zweden verslaan: '2-1, wij winnen'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen verwacht dat het Nederlands elftal de cruciale WK-wedstrijd tegen Zweden winnend gaat afsluiten. De Red Bull Racing-coureur voorspelt een nipte zege voor Oranje in de groepsfase van het toernooi. "2-1, wij winnen", zo klinkt het stellig uit de mond van de Nederlander.

De nationale ploeg treedt aankomende zaterdag om 19:00 uur Nederlandse tijd aan in het NRG Stadium in Houston. Voor het elftal staat er veel op het spel in deze tweede speelronde van Groep F. Na een 2-2 gelijkspel tegen Japan in de openingswedstrijd bezet Nederland momenteel de derde plaats in de poule met één punt. Een goed resultaat tegen de Zweden is dan ook essentieel om uitzicht te houden op een ticket voor de knock-outfase.

Zweden kent vliegende start

De komende tegenstander van Oranje verkeert echter in uitstekende vorm. Het keurkorps van bondscoach Graham Potter begon het wereldkampioenschap overtuigend door Tunesië met 5-1 te verslaan. Dankzij deze ruime overwinning gaan de Scandinaviërs momenteel aan de leiding in de groep. Vooral de voorhoede van de koploper draait op volle toeren, waarbij aanvallers als Alexander Isak en Viktor Gyökeres hun doelpunteninstinct direct lieten zien.

Verstappen volgt toernooi

Dat Verstappen tijd heeft om de verrichtingen van het Nederlands elftal op de voet te volgen, komt door een korte pauze op de Formule 1-kalender. Tussen de onlangs verreden Grand Prix van Spanje en de aankomende race in Oostenrijk heeft de autosportklasse een vrij weekend. De coureur met startnummer 3 verblijft momenteel in zijn appartement in Monaco. Eerder liet hij in Barcelona al tegenover GPFans weten alle verrichtingen op de voet te volgen en zoveel mogelijk wedstrijden te bekijken.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Saward: 'Red Bull overweegt Verstappen aandelen Racing Bulls te geven'

Saward: 'Red Bull overweegt Verstappen aandelen Racing Bulls te geven'

  • Gisteren 20:01
  • 7
Coulthard ziet positieve punten Verstappen na vijfde plaats Barcelona: "Daar kijkt hij naar"

Coulthard ziet positieve punten Verstappen na vijfde plaats Barcelona: "Daar kijkt hij naar"

  • 2 uur geleden
Villeneuve ziet Red Bull instorten: 'Max is de laatste soldaat die nog over is'

Villeneuve ziet Red Bull instorten: 'Max is de laatste soldaat die nog over is'

  • Vandaag 08:01
  • 4
Windsor ziet Verstappen zich ontpoppen tot beste coureur ooit

Windsor ziet Verstappen zich ontpoppen tot beste coureur ooit

  • Vandaag 14:02
  • 2
'Verstappen landt in Engeland: Nederlander wederom op bezoek bij Red Bull-fabriek'

'Verstappen landt in Engeland: Nederlander wederom op bezoek bij Red Bull-fabriek'

  • Vandaag 13:14
  • 4
FIA erkent 'verkeerde inschatting': Red Bull het bokje omtrent ADUO-regeling

FIA erkent 'verkeerde inschatting': Red Bull het bokje omtrent ADUO-regeling

  • Vandaag 11:59
  • 2

Net binnen

18:45
Norris over dominante Hamilton in Spanje: "Hij had hoe dan ook gewonnen"
17:21
Doornbos plotseling aan het infuus: hartverwarmende brief zoontje helpt hem er bovenop
16:41
Coulthard ziet positieve punten Verstappen na vijfde plaats Barcelona: "Daar kijkt hij naar"
16:01
Vasseur wil niets weten van titelkoorts: "Twee weken geleden was alles nog een ramp"
15:19
Gademan en Mol over titelkansen Russell: 'We kunnen hem wel wegstrepen'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen ziet Oranje de Zweden verslaan: '2-1, wij winnen' WK Voetbal

Verstappen ziet Oranje de Zweden verslaan: '2-1, wij winnen'

1 uur geleden 1
'Hamilton won GP Barcelona-Catalonië door ontdekking tijdens geheime testdag Ferrari' Lewis Hamilton

'Hamilton won GP Barcelona-Catalonië door ontdekking tijdens geheime testdag Ferrari'

Vandaag 12:42 4
FIA erkent 'verkeerde inschatting': Red Bull het bokje omtrent ADUO-regeling Red Bull Racing

FIA erkent 'verkeerde inschatting': Red Bull het bokje omtrent ADUO-regeling

Vandaag 11:59 2
Wolff grapt over relatie Hamilton met Kim Kardashian: "Misschien helpt dat" Lewis Hamilton

Wolff grapt over relatie Hamilton met Kim Kardashian: "Misschien helpt dat"

Vandaag 11:20 2
Ontdek het op Google Play
x