Max Verstappen verwacht dat het Nederlands elftal de cruciale WK-wedstrijd tegen Zweden winnend gaat afsluiten. De Red Bull Racing-coureur voorspelt een nipte zege voor Oranje in de groepsfase van het toernooi. "2-1, wij winnen", zo klinkt het stellig uit de mond van de Nederlander.

De nationale ploeg treedt aankomende zaterdag om 19:00 uur Nederlandse tijd aan in het NRG Stadium in Houston. Voor het elftal staat er veel op het spel in deze tweede speelronde van Groep F. Na een 2-2 gelijkspel tegen Japan in de openingswedstrijd bezet Nederland momenteel de derde plaats in de poule met één punt. Een goed resultaat tegen de Zweden is dan ook essentieel om uitzicht te houden op een ticket voor de knock-outfase.

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Zweden kent vliegende start

De komende tegenstander van Oranje verkeert echter in uitstekende vorm. Het keurkorps van bondscoach Graham Potter begon het wereldkampioenschap overtuigend door Tunesië met 5-1 te verslaan. Dankzij deze ruime overwinning gaan de Scandinaviërs momenteel aan de leiding in de groep. Vooral de voorhoede van de koploper draait op volle toeren, waarbij aanvallers als Alexander Isak en Viktor Gyökeres hun doelpunteninstinct direct lieten zien.

Verstappen volgt toernooi

Dat Verstappen tijd heeft om de verrichtingen van het Nederlands elftal op de voet te volgen, komt door een korte pauze op de Formule 1-kalender. Tussen de onlangs verreden Grand Prix van Spanje en de aankomende race in Oostenrijk heeft de autosportklasse een vrij weekend. De coureur met startnummer 3 verblijft momenteel in zijn appartement in Monaco. Eerder liet hij in Barcelona al tegenover GPFans weten alle verrichtingen op de voet te volgen en zoveel mogelijk wedstrijden te bekijken.

max predicted a 2-1 for the match of the netherlands vs sweden (with the netherlands winning) pic.twitter.com/4uWcIuYbR5 — nini (@SCUDERIAFEMBOY) June 17, 2026

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