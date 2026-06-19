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Fernando Alonso, Aston Martin, China, 2026

Aston Martin biedt excuses aan voor teleurstellende performance in Barcelona

Fernando Alonso, Aston Martin, China, 2026 — Foto: © IMAGO

Aston Martin biedt excuses aan voor teleurstellende performance in Barcelona

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Teambaas Mike Krack heeft namens Aston Martin zijn excuses aangeboden aan de fans na een uiterst teleurstellend weekend in Spanje. De renstal beleeft vooralsnog een zwaar seizoen en de onmacht van de auto werd in Barcelona opnieuw pijnlijk duidelijk. 

Het huidige Formule 1-seizoen verloopt vooralsnog als een nachtmerrie voor de Britse formatie. Coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll hebben grote moeite om de AMR26, voorzien van de nieuwe Honda-krachtbron, onder controle te houden. De Spanjaard wist in Monaco nog wel een WK-punt te scoren, al werd hij daarbij geholpen door een tijdstraf van een concurrent. Tijdens zijn thuisrace in Catalonië ging het echter van kwaad tot erger: Alonso noteerde de langzaamste tijd in de kwalificatie, moest vanuit de pitstraat starten en viel uiteindelijk uit met een kapotte batterij. Ook Stroll haalde de eindstreep niet. 

Diep door het stof

Binnen het team heerst grote onvrede over de aanhoudende reeks slechte resultaten. Krack steekt na de dubbele uitvalbeurt de hand dan ook in eigen boezem. "Het was een teleurstellend weekend na een aantal teleurstellende weken", opent de teambaas na afloop van de race in Barcelona. "Ik denk dat we een moeilijk weekend hadden verwacht, maar slecht presteren en dan ook nog eens met twee uitvalbeurten eindigen, blijft gewoon pijnlijk", aldus Krack.

'Spijt me enorm voor de fans'

De teambaas trekt zich de dramatische vorm van het team extra aan vanwege de massaal toegestroomde supporters. "Ik heb echt medelijden met alle fans in groene shirts op de tribunes en in de paddock", vervolgt hij. "Er waren er echt heel erg veel. Toen we het circuit op en af reden, was het prachtig om al die fans in het groen te zien, maar we konden ze niets geven om voor te juichen".

Geen kans op een resultaat

De race in Barcelona was volgens Krack eigenlijk bij voorbaat al een verloren zaak. "We startten vanuit de pitstraat en we konden de race vervolgens ook niet met een fatsoenlijk resultaat afsluiten. Dat is echt heel erg jammer", verklaart hij. Het kopstuk sluit af met een directe verontschuldiging aan het publiek: "Het spijt me echt voor alle fans die dure kaartjes hebben gekocht om hun helden in actie te kunnen zien. We hebben ze niet de kans gegeven om iets te hebben waar ze voor konden juichen".

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