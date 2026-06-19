De toekomst van Max Verstappen houdt de gemoederen nog altijd flink bezig. Ook binnen Red Bull zouden de meningen verdeeld zijn. Het Duitse Bild stelt dat ook de aandeelhouders van Red Bull niet helemaal weten wat ze met de situatie aan moeten en dat de Thaise aandeelhouder mogelijk een stokje wil steken voor een tussentijds vertrek van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen is in aanloop naar het raceweekend in Barcelona langs Oostenrijk geweest om te praten met de leiding van Red Bull. Hoewel Verstappen zelf geen uitspraken wilde doen over die meeting, is wel duidelijk geworden dat hij daar niet heeft bevestigd dat hij ook de komende jaren voor Red Bull zal rijden, zo onthult Erik van Haren. Toch wil de leiding van het team die bevestiging graag hebben; op die manier zou het team namelijk ook personeel kunnen binnenhalen dat met de viervoudig kampioen wil samenwerken.

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Vermeulen benadrukt mogelijkheden om te winnen

Ook Raymond Vermeulen heeft zich uitgesproken over de situatie en onthult bij hetzelfde Duitse medium dat Verstappen in principe loyaal wil blijven aan Red Bull, maar voegt daar wel één grote kanttekening aan toe: "We hebben een contract tot 2028. Natuurlijk zijn er exitclausules, die zijn er altijd geweest. We hebben er echter nog nooit één ingeroepen. We zijn altijd loyaal geweest en zullen dat ook blijven. We willen de weg met Red Bull voortzetten en dat Max hier zijn carrière beëindigt, maar natuurlijk wel met de mogelijkheid om te winnen."

Twee kampen binnen Red Bull

Binnen Red Bull zouden er daarom twee kampen zijn ontstaan, volgens Bild. Chalerm Yoovidhya zou voornemens zijn om de ontbindingsclausule van Verstappen te neutraliseren, zodat deze niet kan worden geactiveerd en de Nederlander tussentijds kan vertrekken. De ondernemer zou zich simpelweg willen indekken tegen het scenario waarin Red Bull zijn boegbeeld ziet vertrekken. CEO Oliver Mintzlaff zou echter niet achter die strategie staan, omdat Verstappen in zijn ogen op dit moment geen reële alternatieven heeft. Toto Wolff is weliswaar geïnteresseerd in Verstappen, maar heeft recentelijk ook aangegeven blij te zijn met het huidige rijdersduo.

Het afkopen van de ontsnappingsclausule van Verstappen zou om meerdere redenen echter niet de favoriete keuze zijn van het team. Daarnaast wordt er gesproken over een bedrag van “in de lage dubbele miljoenenklasse” om de clausule te neutraliseren. Een bedrag dat Mintzlaff liever zou willen investeren in diverse afdelingen van het Red Bull-project.

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