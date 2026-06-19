Mercedes komt met statement na intrekken verzoek tot herziening straf Russell

Het Formule 1-team van Mercedes heeft een statement naar buiten gebracht, nadat donderdagavond bekend werd dat de renstal het verzoek tot herziening rondom de tijdstraffen van George Russell in Monaco plotseling weer introk.

Russell leek in Monaco kans te maken op een podiumplaats, maar kreeg een tijdstraf opgelegd vanwege te hard rijden in de pitstraat. De monteurs van de Brit raakten zijn auto vervolgens te vroeg aan tijdens zijn pitstop, waardoor de tijdstraf van vijf seconden werd omgezet in een drive-through penalty. Hierdoor eindigde de teammaat van Kimi Antonelli uiteindelijk buiten de top tien, waardoor hij een nulpuntenresultaat noteerde. De hoop op eerherstel laaide op toen Alpine en de Formule 1 zelf met telemetrie aantoonden dat de snelheidsmetingen in de pitstraat onnauwkeurig waren door een fout in de tijdwaarnemingslussen van Formula One Management. Hierdoor kreeg Gasly op vrijdag 12 juni zijn derde plaats terug van de wedstrijdleiding, nadat Alpine met succes geprotesteerd had.

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Mercedes trekt verzoek tot herziening in

Mercedes diende na deze beslissing zelf ook een Right to Review in. Op voorhand leek deze kwestie echter al onlogisch, aangezien Russell – in tegenstelling tot Gasly – zijn straf tijdens de race al uitdiende. Daarom zou voor Russell nooit meer iets kunnen veranderen in de eindklassering. Het ingediende verzoek van Mercedes leek daarom vooral een manier om de druk bij de FIA op te voeren, om er in ieder geval voor te zorgen dat soortgelijke incidenten in de toekomst niet meer voortkomen. Precies dat blijkt nu ook uit een statement van het team, dat zojuist naar buiten is gebracht.

Mercedes brengt statement naar buiten

"We kunnen bevestigen dat wij ons verzoek tot herziening hebben ingetrokken met betrekking tot de straffen die George Russell kreeg en uitdiende tijdens de Grand Prix van Monaco", leest het. "Na de beslissing om de tijdstraf van Pierre Gasly in te trekken, vonden wij het belangrijk om alle beschikbare mogelijkheden te onderzoeken om de gevolgen van George's straf voor te hard rijden in de pitstraat voor zijn raceuitslag aan te pakken. We hadden slechts een beperkte periode om tijdens het raceweekend in Barcelona een verzoek tot herziening in te dienen. Dat hebben we gedaan om onze positie in deze kwestie veilig te stellen."

Het statement vervolgt: "Onze daaropvolgende constructieve gesprekken met de FIA en Formula One hebben aangetoond dat zij vastbesloten zijn de unieke omstandigheden rond de Grand Prix van Monaco te onderzoeken en proactief de factoren aan te pakken die daartoe hebben geleid. Gezien deze duidelijke bereidheid zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verder voortzetten van ons verzoek tot herziening niet in het belang van ons team of van de sport is. Daarom hebben wij ons verzoek ingetrokken."

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