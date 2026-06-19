Volgens voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Jolyon Palmer heeft Isack Hadjar afgelopen weekend een knappe inhaalrace gereden tijdens de Grand Prix van Spanje. De Britse oud-coureur stelt dat de Frans-Algerijnse rijder na een dramatische start een sterke comeback maakte en daarbij optimaal profiteerde van de kwaliteiten van de Red Bull Racing-bolide. Dat laat de commentator weten in zijn uitgebreide raceanalyse voor F1TV.

Hoewel de aandacht in Barcelona primair uitging naar de eerste overwinning van Lewis Hamilton in dienst van Ferrari, kende ook de teamgenoot van Max Verstappen een bewogen middag. Hadjar viel bij de start ver terug, waarna hij zich een weg naar voren moest vechten. "Isack heeft veel last van wheelspin bij de start, maar daarna geeft hij wel een showtje wat het inhalen van coureurs betreft", aldus Palmer. De analist zag hoe de jonge coureur in de eerste meters vooral bezig was met overleven. "Hij kan zich niet herstellen voor de eerste bocht en moet vooral uit de weg duiken voor iedereen die hem passeert", voegt hij daaraan toe.

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Buitenom bij Sainz

Na de moeizame openingsfase begon de nummer negen uit het huidige wereldkampioenschap aan een indrukwekkende opmars. Palmer licht er in zijn analyse specifiek een actie in de derde ronde uit, waarbij de Red Bull-coureur de strijd aanging met Carlos Sainz. De Spanjaard, momenteel uitkomend voor Williams, probeerde de binnenkant te verdedigen. "Sainz verdedigt bocht 1, want dat is de makkelijkste plek om in te halen op dit circuit", merkt Palmer op. De analist benadrukt dat de Williams een zware auto is met een gebrek aan downforce, waardoor de banden sneller slijten. "De Red Bull is veel beter", concludeert de Brit over het krachtsverschil tussen beide wagens.

Door die voorsprong in grip en neerwaartse druk kon de teamgenoot van Verstappen de aanval succesvol inzetten. "Hadjar krijgt de kans om gewoon opnieuw het gaspedaal in te trappen en Sainz moet nadenken over zijn linkervoorband", legt Palmer uit. Volgens de F1TV-analist had de Spaanse verdediger geen andere keuze dan inhouden, omdat hij anders van de baan zou schieten of zijn materiaal zou overbelasten. "Hadjar houdt de snelheid vast, gebruikt de downforce en de grip die hij heeft. Hij gaat er mooi buitenom voorbij", besluit de oud-coureur.

Belangrijke punten voor Red Bull Racing

Uiteindelijk wist Hadjar als zesde de finishvlag te passeren, met een ronde achterstand op racewinnaar Hamilton. Verstappen kende een eenzame wedstrijd en kwam ruim veertig seconden na de kop over de streep op de vierde positie. In een seizoen waarin de Oostenrijkse renstal worstelt met de nieuwe reglementen en momenteel de vierde plaats in het constructeurskampioenschap bezet, worden deze punten als cruciaal gezien.

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