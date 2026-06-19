Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard is een achtste wereldtitel voor Lewis Hamilton plotseling weer een realistisch scenario. De Schotse analist is ervan overtuigd dat de Brit zijn oude vorm heeft hervonden na zijn eerste overwinning in dienst van Ferrari. Coulthard deed deze uitspraken naar aanleiding van het afgelopen raceweekend in Spanje.

Hamilton wist afgelopen weekend in Barcelona een moeizame start van zijn avontuur bij de Italiaanse renstal van zich af te schudden. De Brit profiteerde optimaal van een agressieve driestopstrategie en een late Virtual Safety Car, waarmee hij zijn eerste zege voor de Scuderia boekte. Door deze overwinning is hij met 115 punten opgeklommen naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap, achter klassementsleider Andrea Kimi Antonelli.

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'Beste versie' is terug

Coulthard, tegenwoordig werkzaam als analist, geeft toe dat hij vorig jaar nog twijfelde of Hamilton zijn topvorm ooit nog zou hervinden. Die twijfels zijn inmiddels volledig weggenomen."Ik voel vooral bewondering, maar ook opluchting", stelt Coulthard."Het is nooit prettig om de kwaliteiten van iemand als Lewis in twijfel te moeten trekken. Hij heeft de lat tijdens zijn carrière zó hoog gelegd dat zijn mindere periode extra opviel", aldus de Schot. Volgens hem is de vormcrisis definitief verleden tijd."Maar wat we nu zien, is opnieuw de beste Lewis Hamilton. Hij is al sterk aan het seizoen begonnen en heeft dat in Barcelona op indrukwekkende wijze bevestigd".

De overwinning in Spanje brengt het gat met WK-leider Antonelli terug tot 41 punten. Coulthard ziet Ferrari momenteel als de belangrijkste uitdager van Mercedes en beschouwt Hamilton als een serieuze titelkandidaat."Hij staat tweede in het kampioenschap en Mercedes kampt met betrouwbaarheidsproblemen", zo doelt hij op bij Formula 1 op het technische mankement dat Antonelli in de slotfase van de race trof. "Die zorgen zullen in de loop van het seizoen alleen maar groter worden. Dan is het logisch om te denken dat Lewis zich in de strijd om de wereldtitel gaat mengen".

Om zijn punt kracht bij te zetten, wijst Coulthard naar de opmars die Max Verstappen vorig jaar maakte, wat volgens hem bewijst dat grote achterstanden overbrugbaar zijn."Max maakte vorig jaar ook een enorme inhaalslag. Waarom zou Lewis dat niet kunnen?", vraagt de voormalig Red Bull-coureur zich af."Zijn hele carrière voelt als een Hollywood-script. Bovendien heeft hij zijn vertrouwen sinds het begin van dit seizoen helemaal terug. Zijn optreden in Barcelona was simpelweg van wereldklasse".

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