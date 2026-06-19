Sky Sports-verslaggever Rachel Brooks heeft uit de doeken gedaan dat ze ontzettend veel haatreacties op social media heeft gekregen, nadat ze een aantal kritische vragen aan Max Verstappen stelde.

Verstappen kreeg in 2025 voor het eerst sinds zijn eerste wereldkampioenschap in 2021 de rol van underdog toebedeeld, nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat Lando Norris en Oscar Piastri namens McLaren de grote favorieten voor de titel waren. Een van de grootste controverses van het seizoen ontstond echter in Barcelona, toen Verstappen ogenschijnlijk bewust contact maakte met de Mercedes van George Russell, nadat de Nederlander zijn concurrent langszij moest laten komen. De viervoudig wereldkampioen kreeg een tijdstraf van tien seconden opgelegd, waardoor hij terugviel in de eindklassering.

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Incident Verstappen en Russell in Barcelona

Brooks vroeg Verstappen na afloop van de race op de man af of hij met opzet tegen Russell was aangereden. Als journalist is dit haar werk en was de vraag volkomen terecht, maar daar dachten veel fans op social media anders over. De verslaggever werd in de comments onder haar berichten overspoeld met haat, waarna ze zich genoodzaakt voelde om haar comments volledig uit te zetten. In de podcast Road to Succes, blikt ze een jaar na dato terug op het moment.

"Ik vond het geweldig om te zien hoe Max aan het eind van het seizoen werd aangemoedigd als underdog", vertelt Brooks. "Mensen zeiden: 'Ik had niet gedacht dat ik ooit voor Verstappen zou juichen in een race.' Het fascineerde mij om dat te zien, want het ding met Max is dat hij ontzettend eerlijk is. Ik heb nooit problemen met Max gehad. Ik heb ontzettend veel respect voor hem." Als de host haar vraagt of ze het incident na haar vraag aan Verstappen niet als 'problemen' ziet, zegt ze: "In geen miljoen jaar. Dat is waar mensen de mist ingaan."

Opzettelijke botsing?

Ze vervolgt haar uitleg: "In Barcelona maakte Max afgelopen jaar contact met Russell. Op het rechte stuk daarvoor raakten ze elkaar ook, of er gebeurde in ieder geval iets waar Max het niet mee eens was. Het was een frustrerende race voor hem, waarna het contact met George gemaakt werd. Nico Rosberg was dat weekend onderdeel van ons programma, en hij suggereerde dat het contact opzettelijk was. Dat is wat onze analisten zeiden. Nico, als voormalig wereldkampioen Formule 1, zei dat het er opzettelijk uitzag."

In de mediapen besloot ze daarom naar het moment te vragen: "Er is niemand die beter uitleg kan geven over wat er gebeurde, dan een wereldkampioen Formule 1", doelt ze op Rosberg. "Ik had geen eigen samenvatting. Ik ging af op wat de wereldkampioen uit ons team dacht. Dus ik vroeg aan Max: 'Was het met opzet?' Hij zei: 'Maakt dat uit?' En ik zei: 'Ja, dat denk ik wel.' Op dat moment ben ik een fan die thuis voor de tv zit. Ik zei dat omdat hij vlak daarvoor in Imola die geweldige inhaalactie bij de start van de race inzette. Onze commentatoren en analisten stonden met hun bek vol tanden, vanwege hoe geweldig die actie was."

Respect voor Verstappen

Ze vervolgt: "Dat is wat Max doet, en wat hij kan doen. Dus toen hij deed wat hij deed met George, haalde dat voor mij de glans er een beetje af. Dat zei ik tegen hem. Ik haat dat namelijk, want hij is geweldig. Hij heeft van die kleine momenten waarmee hij mensen redenen geeft om kritisch op hem te zijn. Als fan frustreerde het mij dat het was gebeurd. Dus toen hij vroeg of het uitmaakte, zei ik: 'Ik denk het wel, voor de fans en kinderen die thuis zitten te kijken.'"

En dat viel niet lekker bij de Red Bull Racing-coureur: "Hij vatte dat op alsof ik zei dat hij een rolmodel is en dat soort dingen niet moet doen, en hij staat ook volledig in zijn recht om dat zo op te vatten. Maar ik bedoelde het echt vanuit het perspectief van de fans. Het is moeilijk, want ik wil dat mensen zien hoe goed je bent, en je maakt het moeilijk voor jezelf als je dat soort dingen doet."

Haatreacties

In de weken die volgden, kreeg Brooks ontzettend veel haat op social media te verduren. Daarover zegt ze: "Het interesse was dat ik veel berichten kreeg van mensen uit de media die zeiden: 'Goed dat je die vraag hebt gesteld.' Want niemand anders in de mediapen vroeg hem er die dag naar. Zelfs mijn collega's zeiden dat ze die vraag niet gesteld zouden hebben, omdat ze bang voor zijn antwoord waren. Ik voelde mij niet moedig, het kwam gewoon van binnenuit."

Ze vervolgt: "Maar de fans, de socialmediakant ervan, waren verschrikkelijk. Er werd mij gezegd dat ik geen kinderen mag krijgen, omdat ik een slecht voorbeeld ben. Ik kreeg de meest verschrikkelijke dingen op me afgevuurd. Veel van die berichten kwamen van accounts van vaders met kinderen en dat soort dingen. Ik dacht: 'Doe rustig aan. Het is een race. Het is sport.' Maar het was echt verschrikkelijk wat ik allemaal kreeg, dus zette ik mijn comments uit.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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