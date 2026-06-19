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Lewis Hamilton and Max Verstappen embrace at the Barcelona GP

Voormalig Ferrari-medewerker onthult WhatsApp-gesprekken over Hamilton

Lewis Hamilton and Max Verstappen embrace at the Barcelona GP — Foto: © IMAGO

Voormalig Ferrari-medewerker onthult WhatsApp-gesprekken over Hamilton

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens voormalig Ferrari-ingenieur Rob Smedley zijn de medewerkers van de Italiaanse renstal momenteel dolblij met Lewis Hamilton. De Britse coureur kende een moeizaam eerste jaar bij het team, maar heeft inmiddels de weg naar boven gevonden. Smedley onthult dat zijn voormalige collega's via WhatsApp vol lof spreken over de zevenvoudig wereldkampioen. Dat laat hij weten in de High Performance podcast.

Hamilton maakte vorig jaar de veelbesproken overstap naar Ferrari, maar wist in dat seizoen geen enkele Grand Prix te winnen en eindigde destijds 86 punten achter teamgenoot Charles Leclerc in het kampioenschap. Inmiddels is de situatie volledig omgedraaid. De routinier boekte afgelopen weekend zijn eerste Formule 1-zege voor Ferrari door de Grand Prix van Barcelona-Catalonië op zijn naam te schrijven. 

Lovende reacties op WhatsApp

Smedley, die tussen 2004 en 2014 voor Ferrari werkte, heeft nog altijd nauw contact met het personeel in Maranello. In de podcast deelt hij hoe er intern naar de huidige prestaties van de Brit wordt gekeken. "Ik zit in veel chatgroepen met al mijn oude collega's en ze zijn letterlijk in de wolken met Lewis", vertelt de voormalig ingenieur. De ommekeer na een lastig debuutjaar heeft veel indruk gemaakt op de fabrieksvloer. "Ze houden gewoon van hem", voegt Smedley daaraan toe.

Vergelijking met Schumacher

De impact die de ex-coureur van Mercedes momenteel heeft op de Italiaanse formatie, doet Smedley denken aan een andere legende uit de sport. Hij trekt een parallel met de succesjaren van Michael Schumacher, die het team destijds ook naar grote hoogtes wist te stuwen. "We hadden het erover hoe dit een Michael-verhaal zou kunnen worden", legt hij uit. "Over hoe Lewis, als hij de auto onder de knie krijgt, het team kan optillen en races kan gaan winnen. Als hij ze naar wereldkampioenschappen kan leiden, zullen ze absoluut van hem houden", aldus Smedley.

De recente overwinning in Barcelona heeft de spanning in de titelstrijd volledig teruggebracht. Hamilton bezet momenteel de tweede plaats in de WK-stand met 115 punten, waarmee hij een achterstand van 41 punten heeft op klassementsleider Kimi Antonelli. Het team van Ferrari staat bovendien tweede in het constructeurskampioenschap. De volgende krachtmeting staat gepland in het weekend van 26 tot en met 28 juni, wanneer de Grand Prix van Oostenrijk wordt verreden.

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