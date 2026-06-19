Voormalig Ferrari-medewerker onthult WhatsApp-gesprekken over Hamilton
Voormalig Ferrari-medewerker onthult WhatsApp-gesprekken over Hamilton
Volgens voormalig Ferrari-ingenieur Rob Smedley zijn de medewerkers van de Italiaanse renstal momenteel dolblij met Lewis Hamilton. De Britse coureur kende een moeizaam eerste jaar bij het team, maar heeft inmiddels de weg naar boven gevonden. Smedley onthult dat zijn voormalige collega's via WhatsApp vol lof spreken over de zevenvoudig wereldkampioen. Dat laat hij weten in de High Performance podcast.
Hamilton maakte vorig jaar de veelbesproken overstap naar Ferrari, maar wist in dat seizoen geen enkele Grand Prix te winnen en eindigde destijds 86 punten achter teamgenoot Charles Leclerc in het kampioenschap. Inmiddels is de situatie volledig omgedraaid. De routinier boekte afgelopen weekend zijn eerste Formule 1-zege voor Ferrari door de Grand Prix van Barcelona-Catalonië op zijn naam te schrijven.
Lovende reacties op WhatsApp
Smedley, die tussen 2004 en 2014 voor Ferrari werkte, heeft nog altijd nauw contact met het personeel in Maranello. In de podcast deelt hij hoe er intern naar de huidige prestaties van de Brit wordt gekeken. "Ik zit in veel chatgroepen met al mijn oude collega's en ze zijn letterlijk in de wolken met Lewis", vertelt de voormalig ingenieur. De ommekeer na een lastig debuutjaar heeft veel indruk gemaakt op de fabrieksvloer. "Ze houden gewoon van hem", voegt Smedley daaraan toe.
Vergelijking met Schumacher
De impact die de ex-coureur van Mercedes momenteel heeft op de Italiaanse formatie, doet Smedley denken aan een andere legende uit de sport. Hij trekt een parallel met de succesjaren van Michael Schumacher, die het team destijds ook naar grote hoogtes wist te stuwen. "We hadden het erover hoe dit een Michael-verhaal zou kunnen worden", legt hij uit. "Over hoe Lewis, als hij de auto onder de knie krijgt, het team kan optillen en races kan gaan winnen. Als hij ze naar wereldkampioenschappen kan leiden, zullen ze absoluut van hem houden", aldus Smedley.
De recente overwinning in Barcelona heeft de spanning in de titelstrijd volledig teruggebracht. Hamilton bezet momenteel de tweede plaats in de WK-stand met 115 punten, waarmee hij een achterstand van 41 punten heeft op klassementsleider Kimi Antonelli. Het team van Ferrari staat bovendien tweede in het constructeurskampioenschap. De volgende krachtmeting staat gepland in het weekend van 26 tot en met 28 juni, wanneer de Grand Prix van Oostenrijk wordt verreden.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Vertrek Verstappen bij Red Bull dichterbij dan ooit: harde deadline en mogelijke transfers
- 1 uur geleden
- 3
'Hamilton won GP Barcelona-Catalonië door ontdekking tijdens geheime testdag Ferrari'
- Gisteren 12:42
- 4
Hamilton jaagt op achtste wereldtitel: "Het is nog niet voorbij, dat is zeker"
- 16 juni 2026 13:27
- 14
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Mercedes komt met statement na intrekken verzoek tot herziening straf Russell
Vertrek Verstappen bij Red Bull dichterbij dan ooit: harde deadline en mogelijke transfers
Verstappen ziet Oranje de Zweden verslaan: '2-1, wij winnen'
'Hamilton won GP Barcelona-Catalonië door ontdekking tijdens geheime testdag Ferrari'
Net binnen
Mercedes komt met statement na intrekken verzoek tot herziening straf Russell
- 21 minuten geleden
- 1
Voormalig Ferrari-medewerker onthult WhatsApp-gesprekken over Hamilton
- 35 minuten geleden
Mercedes trekt protest over uitslag Monaco plots in: wat zit hierachter?
- 1 uur geleden
Vertrek Verstappen bij Red Bull dichterbij dan ooit: harde deadline en mogelijke transfers
- 1 uur geleden
- 3
Ricciardo dankbaar voor ingrijpen Red Bull: 'Wist dat ik iets kwijtgeraakt was'
- 2 uur geleden
Hamilton als een koning onthaald in Maranello na eerste zege voor Ferrari
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni
Russell krijgt drive through penalty en ziet punten in rook opgaan in Monaco
- 7 juni