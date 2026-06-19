Lewis Hamilton is onder luid applaus onthaald in de Ferrari-fabriek in Maranello. De zevenvoudig wereldkampioen keerde terug op het hoofdkwartier na het behalen van zijn allereerste overwinning voor de Italiaanse renstal tijdens de Grand Prix van Spanje. Samen met teamgenoot Charles Leclerc verscheen de Brit op een podium om het personeel toe te spreken na het raceweekend in Barcelona.

De zege in Spanje markeerde de 106e overwinning uit de Formule 1-carrière van Hamilton. Na een moeizame start van zijn tijd bij Ferrari, wist hij optimaal te profiteren van technische problemen bij WK-leider Kimi Antonelli. Door deze overwinning heeft Hamilton de tweede plaats in het wereldkampioenschap stevig in handen genomen. Zijn achterstand op de Mercedes-coureur bedraagt momenteel nog 41 punten.

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Warm onthaal in de fabriek

Op beelden is te zien hoe het personeel in Maranello de racewinnaar een heldenontvangst geeft. Terwijl Hamilton en Leclerc het podium betreden, klinkt er luid geklap vanuit de zaal. De Brit nam vervolgens de microfoon in de hand om de aanwezigen te begroeten. "Hallo allemaal. Buongiorno", zo klonk het uit de mond van de kersverse racewinnaar. De overwinning in Spanje is mede te danken aan het harde werk in de fabriek, waar recent aerodynamische upgrades zoals een nieuwe vloer en verbeterde BBS-velgen werden geproduceerd. Voor Leclerc was het weekend in Barcelona een stuk minder feestelijk. De Monegask viel uit met een hydraulisch defect aan zijn remmen en stuurbekrachtiging. Hoewel hij eerder deze maand nog een nieuw langetermijncontract tekende, wacht hij dit seizoen nog altijd op zijn eerste overwinning of poleposition. Leclerc staat momenteel op de vierde plaats in de WK-stand met 75 punten.

Lewis Hamilton and Charles Leclerc at Maranello post Barcelona Grand Prix! ❤️ pic.twitter.com/xq7l4INi5K — deni (@fiagirly) June 18, 2026

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