Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is het nog veel te vroeg om te speculeren over een mogelijke wereldtitel voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen boekte in Barcelona zijn eerste zege voor de Italiaanse renstal en liep daarmee flink in op kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Vasseur waakt echter voor te veel optimisme en stelt dat één goed resultaat nog geen garantie biedt voor de rest van het seizoen.

De overwinning in Spanje markeerde een belangrijk moment voor Hamilton, die bezig is aan een sterke opmars na een moeizaam debuutjaar bij de Scuderia. Doordat Antonelli in de slotfase van de race uitviel met een technisch probleem, wist de Brit 25 punten goed te maken op de negentienjarige Mercedes-coureur. Hierdoor bezet Hamilton momenteel de tweede plaats in de tussenstand met 115 punten, 41 punten achter de jonge Italiaan. Ondanks deze inhaalslag wil de teambaas van Ferrari niets weten van titelkoorts.

Artikel gaat verder onder video

Focus op ontwikkeling

In gesprek met diverse media laat de Fransman weten dat de stemming in de Formule 1-paddock razendsnel kan omslaan. "Twee weken geleden kreeg ik nog de opmerkingen dat alles een ramp was, en nu hebben we het over het wereldkampioenschap", aldus Vasseur. De teambaas benadrukt dat het team zich niet moet laten meeslepen door het recente succes en vasthoudt aan de huidige werkwijze. "De aanpak is om naar Oostenrijk te gaan met precies dezelfde instelling als ik in Barcelona had", verklaart hij.

Van een structurele jacht op het kampioenschap is binnen de muren van Maranello dan ook nog geen sprake, zo stelt de leidsman. "Ik ga niet nadenken over het kampioenschap of mezelf voorstellen dat we nog 25 overwinningen behalen, of wat we zouden kunnen doen om de titel na te jagen. Dat zal ik nooit doen", klinkt het stellig. Ferrari introduceerde in Spanje weliswaar een succesvol updatepakket voor de SF-26, waaronder een herziene vloer, maar Vasseur weet dat de concurrentie niet stilzit.

Vasseur wil niets weten van titelkoorts

Waar het Circuit de Barcelona-Catalunya in het verleden vaak werd gezien als de ultieme graadmeter voor de rest van het jaar, is dat volgens de teambaas tegenwoordig anders. "Meestal, misschien wel de afgelopen 25 jaar, zijn we gewend te zeggen dat een goede auto in Barcelona het seizoen zal domineren. Maar ik denk dat het dit seizoen veel meer zal afhangen van het vermogen van alle teams om de auto beter te laten presteren", concludeert Vasseur. Het team, dat momenteel tweede staat in het constructeurskampioenschap, zal de bolide dus constant moeten blijven doorontwikkelen om Mercedes uit te dagen.

Gerelateerd