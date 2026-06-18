Coulthard ziet positieve punten Verstappen na vijfde plaats Barcelona: "Daar kijkt hij naar"

Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard is er ondanks de huidige uitdagingen een opvallend positief signaal te bespeuren bij Max Verstappen en Red Bull Racing. Hoewel de viervoudig wereldkampioen tijdens de Grand Prix van Spanje klaagde over de balans van zijn auto, was hij na afloop zeer te spreken over de strategische keuzes van zijn team. Coulthard stelt dat de Nederlander zich optrekt aan dit soort lichtpuntjes, zelfs nu er aanhoudende geruchten zijn over zijn sportieve toekomst. De Schot laat dit weten in het programma Up to Speed.

De Formule 1 bevindt zich momenteel in een uiterst competitieve fase, wat het voor de Oostenrijkse renstal lastig maakt om te domineren zoals voorheen. Tijdens de kwalificatie in Barcelona bleek de concurrentie moordend: vijf coureurs achter de top twee eindigden binnen een tiende van een seconde van elkaar. Coulthard geniet zichtbaar van de toegenomen spanning aan de kop van het veld. "Op dit moment hebben we McLaren, we hebben Mercedes, we hebben Ferrari en we hebben Red Bull", zo somt de analist de huidige pikorde op. "Dat zijn de topteams op dit moment. En die zitten allemaal binnen twee, drie tienden van elkaar, terwijl ze allemaal andere ontwerpers hebben, verschillende filosofieën hebben en verschillende culturen hebben binnen de bedrijven. Het laat gewoon zien waar mensen toe in staat zijn. Het is absoluut fantastisch", aldus Coulthard.

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Verstappen kijkt naar positieve punten

Verstappen kwalificeerde zich voor de race als vijfde en eindigde op het Circuit de Barcelona-Catalunya uiteindelijk op de vierde plaats, achter winnaar Lewis Hamilton, George Russell en Lando Norris. Zijn teamgenoot Isack Hadjar kwam als zesde over de streep, met Oscar Piastri daar nog tussenin. Ondanks dat de coureur met startnummer 3 ditmaal niet meedeed om de podiumplekken, zag Coulthard een tevreden rijder. "Max reed helemaal in zijn eentje, maar hij keek wel naar de positieve punten. Ze zaten op de juiste strategie", verklaart de oud-coureur.

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