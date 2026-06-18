Lewis Hamilton lijkt na een moeizaam debuutjaar bij Ferrari eindelijk zijn draai te hebben gevonden. De 41-jarige coureur deed tijdens een recente privétest op het circuit van de Italiaanse renstal een belangrijke ontdekking, waarbij hij een manier vond om de bandenslijtage beter onder controle te houden. Met dit vernieuwde inzicht heeft hij momenteel een streepje voor op teamgenoot Charles Leclerc en wist hij afgelopen weekend in Barcelona zijn 106e Grand Prix-zege te boeken.

De sleutel tot de herwonnen vorm van de Brit ligt in het doorgronden van de nieuwe 1.6-liter V6-turbomotoren, waarbij de verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen gelijk is getrokken. Volgens het Italiaanse Corriere della Sera heeft Hamilton zich tijdens een bandentest op het privécircuit van Fiorano intensief toegelegd op het energiemanagement. Omdat de accu in de huidige generatie motoren een grotere rol speelt, levert een efficiëntere omgang met de beschikbare energie direct tijdwinst op. Het medium meldt dat de coureur erin slaagt om de energie bij het uitkomen van de bochten effectiever in te zetten, waardoor hij voorkomt dat de achterbanden oververhit raken. Dit was een probleem waar Ferrari in het verleden vaker mee worstelde.

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SF-26 past beter bij rijstijl van Hamilton

Hoewel de zogeheten A-spec van de SF-26 niet uitsluitend voor Hamilton is ontwikkeld, lijkt hij de complexe bolide op dit moment beter te begrijpen dan Leclerc. De actieve aerodynamica en de lichtere constructie van de auto sluiten nauw aan bij de voorkeur van de routinier voor een stabiele voorkant en een efficiënte rotatie in langzame bochten. In Spanje vielen alle puzzelstukjes op hun plek: de stabiele wegligging, het verbeterde bandenmanagement en het vermogen om met hogere baantemperaturen om te gaan, zorgden voor een sterk optreden. Zelfs het feit dat hij zijn auto tijdens de eerste vrije training moest afstaan aan rookie Dino Beganovic, bracht de coureur niet van zijn stuk.

De overwinning in Barcelona heeft de titelaspiraties van het team uit Maranello nieuw leven ingeblazen. Hamilton bezet momenteel de tweede plaats in het wereldkampioenschap en kijkt tegen een achterstand van 41 punten aan op klassementsleider Kimi Antonelli, die uitkomt voor Mercedes. Om de jacht op de koppositie kracht bij te zetten, introduceert Ferrari later deze maand tijdens de Grand Prix van Oostenrijk een belangrijke motorupgrade. Met deze nieuwe ADUO1-specificatie hoopt de renstal de druk op de concurrentie verder op te voeren. Ferrari zou daarnaast ook een trucje hebben toegepast, waarbij nieuwe velgen de bandentemperatuur in het juiste venster houden.