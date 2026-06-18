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Hamilton celebrating on Barcelona GP podium in Ferrari race suit with trophy, Rosberg edited next to him holding Sky Sports mic

Schumacher ziet dubbel motief bij Rosberg na uitlatingen over Hamilton: "Daarom zegt hij dat"

Hamilton celebrating on Barcelona GP podium in Ferrari race suit with trophy, Rosberg edited next to him holding Sky Sports mic — Foto: © IMAGO
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Schumacher ziet dubbel motief bij Rosberg na uitlatingen over Hamilton: "Daarom zegt hij dat"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Nico Rosberg heeft zich na de overwinning van Lewis Hamilton in Barcelona bijzonder positief uitgelaten over zijn voormalige rivaal. Volgens Sky Sports-collega Ralf Schumacher zit er echter een dubbel motief achter de uitspraken van de wereldkampioen van 2016.

Hamilton greep afgelopen weekend in Barcelona zijn eerste overwinning in dienst van Ferrari, sinds hij begin 2025 de overstap maakte naar de Italiaanse grootmacht. Rosberg liet na afloop van de race optekenen dat de zevenvoudig wereldkampioen de grootste coureur allertijden is. Op zich geen vreemde uitspraak, maar uit de mond van de Duitser is het opvallend. Rosberg en Hamilton kende namelijk een zweer verhitte rivaliteit toen ze tussen eind 2012 en eind 2016 het duo voor Mercedes vormden. Rosberg won dat laatste jaar de wereldtitel, waarna hij een punt achter zijn loopbaan in de Formule 1 zette.

Schumacher ziet dubbel motief bij Rosberg

Schumacher snapt de redenering van zijn collega-analist wel. "Nico doet dat natuurlijk graag, omdat hij hem een keer heeft verslagen", klinkt het in de podcast Backstage boxengasse. "Daarom houdt hij eraan vast dat Lewis de beste coureur aller tijden is", zegt Schumacher met begrip voor die redenering. "Hij kan er ontzettend trots op zijn dat hem dat is gelukt. Hij is wereldkampioen geworden", stelt hij over de prestatie van Rosberg in 2016.

Ondanks het meningsverschil over de rangorde - Schumacher heeft Hamilton niet op één staan - waardeert Schumacher de inbreng van de wereldkampioen van 2016. "Wij kennen Nico allemaal, en ik ben blij dat hij erbij is, want hij heeft een andere kijk op de dingen. Hij doet het ook geweldig met ons, daar bestaat geen twijfel over", zegt hij over de samenwerking bij de Duitse televisie.

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