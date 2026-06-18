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Russell screwing up his face on the F1 grid at Miami in bright purple race suit

Gademan en Mol over titelkansen Russell: 'We kunnen hem wel wegstrepen'

Russell screwing up his face on the F1 grid at Miami in bright purple race suit — Foto: © IMAGO

Gademan en Mol over titelkansen Russell: 'We kunnen hem wel wegstrepen'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Nina Gademan denkt dat George Russell inmiddels redelijk weggestreept worden voor de wereldtitel. Zij stelt dat de coureur te weinig progressie boekt en krijgt daarin bijval van Olav Mol, die vooral de lakse houding van de Brit onbegrijpelijk vindt.

Russell bezet momenteel de derde plaats in het kampioenschap met 106 punten, waarmee hij tegen een flinke achterstand aankijkt ten opzichte van zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De achterstand op de Italiaan bedraagt inmiddels vijftig punten. Hoewel de coureur, die dit seizoen zegevierde in Australië, afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Spanje nog als tweede over de streep kwam, profiteerde hij daarbij wel van een late uitvalbeurt van Antonelli.

Grootste uitdager

Wanneer in de Race Café-studio de vraag wordt gesteld wie momenteel de grootste uitdager is voor de koppositie, is het antwoord voor Gademan helder. "Het is wel duidelijk geworden dat dat niet meer Russell is, denk ik", stelt zij resoluut. De analiste wijst daarbij op het gemak waarmee de Mercedes-rijder op de baan werd gepasseerd. "Ik denk dat we Russell al wel redelijk kunnen wegstrepen voor het kampioenschap. Als hij niet de stappen gaat maken die nodig zijn", aldus Gademan.

Verkeerde instelling

Olav Mol haakt daar direct op in en laakt de werkwijze van de coureur gedurende het raceweekend in Barcelona: "Ja, ik kijk niet meer naar de data en ik doe alleen nog maar wat ik wil en ik doe alleen nog maar leuk", citeert Mol de Britse coureur. Volgens Mol is die instelling dodelijk voor een goede klassering. "Dan start je dus de Grand Prix van Barcelona vanaf pole position. Dan win je de run naar de eerste bocht op Barcelona. En als Antonelli niet uitgevallen was, dan was hij gewoon derde geworden", rekent hij voor. Gademan is het roerend met die lezing eens en ziet de mentaliteit van de Mercedes-coureur als de hoofdoorzaak voor zijn terugval in de wedstrijden. "Dat is hoe je van P1 naar achteren gaat. Door achterover te zitten en te denken. Als je eerste bent, moet je nog steeds kijken: hoe kan ik beter worden", besluit de analiste.

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