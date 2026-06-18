Volgens voormalig Williams-medewerker en huidig Formule 1-analist Peter Windsor is Max Verstappen momenteel de beste coureur aller tijden. De Brit stelt dat de viervoudig wereldkampioen een perfecte balans heeft gevonden, in tegenstelling tot Charles Leclerc, die volgens hem te veel door emoties wordt geleid. Dat laat de journalist weten in een livestream op zijn eigen kanalen.

Hoewel de coureur van Red Bull Racing dit seizoen een moeizame fase doormaakt en op de zevende plaats in het kampioenschap staat, blijft de lofzang onverminderd groot. De Oostenrijkse renstal bezet momenteel de vierde plek bij de constructeurs, wat betekent dat de Nederlander wekelijks tot het uiterste moet gaan in een minder competitieve bolide om de aansluiting bij de top te behouden. Tegelijkertijd kende concurrent Leclerc eveneens zware weken, met recente uitvalbeurten en crashes tijdens de Grands Prix van Monaco en Barcelona-Catalonië.

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Evolutie tot de beste aller tijden

Windsor benadrukt dat de Limburger zich, ondanks de huidige sportieve tegenslagen in het 2026-seizoen, op een uitzonderlijk niveau bevindt. "Ja, weet je, ik herhaal het nog maar eens, want ik heb het inmiddels al meerdere keren gezegd: voor mij is Max Verstappen dit jaar, juist vanwege alles waarmee hij dit seizoen moet omgaan en de manier waarop hij zijn jaar moet indelen, geëvolueerd tot waarschijnlijk de beste Grand Prix-coureur aller tijden", stelt de analist die nauwgezet de verrichtingen van de viervoudig kampioen volgt. "Dat zeg ik met alle factoren in gedachten die tegenwoordig invloed hebben op het leven van een Formule 1-coureur, en met de mate waarin je publiekelijk wordt blootgesteld. Ik denk dat Max een ongelooflijke balans heeft gevonden tussen zijn natuurlijke talent, zijn natuurlijke ontwikkeling, het leren van zijn eigen fouten en het vermogen om externe factoren daar geen invloed op te laten hebben", aldus de voormalig teammanager.

Motivatie en samenwerking

Naast het omgaan met de immense druk van de huidige titelstrijd, wijst de Brit ook op de specifieke werkhouding van de man uit Hasselt binnen de muren van Red Bull Racing. "Daar komt bij dat hij precies de juiste hoeveelheid werk met het team doet in de openbaarheid, zonder dat het obsessief wordt. En bovendien weet hij zijn motivatie en zijn liefde voor de autosport fel brandend te houden. Dat zijn allemaal dingen die heel moeilijk met elkaar in balans te brengen zijn", verklaart Windsor over de werkwijze bij de formatie uit Milton Keynes.

Paniekmodus bij Ferrari-coureur

Wanneer de prestaties van de Monegaskische Ferrari-coureur naast die van de Nederlander worden gelegd, ziet de journalist een duidelijk contrast in de mentale weerbaarheid. "Als je Charles Leclerc langs al die meetpunten legt, dan denk ik niet dat hij dat net zo goed heeft gedaan als Max, vooral niet als het gaat om zelfkritisch vermogen. Hij heeft mogelijke invloeden van buitenaf, of dat nu management, engineers of iets anders is, waarschijnlijk invloed laten hebben op de manier waarop hij zich nu als coureur ontwikkelt", oordeelt Windsor scherp over de huidige nummer twee van de Scuderia. Hoewel hij de publieke presentatie van de Ferrari-kopman prijst, plaatst hij grote vraagtekens bij diens innerlijke rust tijdens raceweekenden. "Zijn motivatie is een ander verhaal. Daar kun je zijn emoties ook onder scharen, want hij laat emotie onderdeel zijn van zijn motivatie om in een raceauto te rijden", klinkt het kritisch.

Fouten onder druk

Die emotionele benadering leidt volgens de voormalig Williams-medewerker tot onnodige fouten, zoals de recente crashes in het prinsdom en op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Ik vind Verstappen gewoon briljant, omdat hij elke auto perfect tot de limiet weet te rijden. Leclerc kan dat ook, maar ik denk dat zijn emoties hem soms de baas worden. Dan maakt hij fouten, zoals bijvoorbeeld in Q3 in Monaco", legt hij uit over de incidenten. De teleurstellende reeks van de afgelopen weken had volgens Windsor voorkomen kunnen worden als de Monegask koelbloediger was gebleven. "Dat komt doordat hij een ander leven heeft dan Max, een andere carrière en andere externe invloeden. Het is interessant om dat allemaal te bekijken. Maar voor mij had wat er in Barcelona gebeurde voorkomen kunnen worden als hij na Canada en Monaco niet in paniekmodus was geschoten. Hij had gewoon op zichzelf moeten vertrouwen. Hij weet hoe hij een raceauto wilt besturen, met die sterke voorkant. Hij kent deze remmen al lange tijd en hij zou het aan het werk hebben gekregen", concludeert de analist over de huidige vormcrisis van Leclerc.

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