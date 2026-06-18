Robert Doornbos laat vanuit Dubai weten dat hij de afgelopen dagen kampte met fysieke tegenslag. De 44-jarige oud-coureur moest woensdag zelfs aan een infuus worden gelegd nadat zijn lichaam aangegeven had dat hij rust moest nemen. Inmiddels is de analist van Ziggo Sport weer aan de beterende hand, waarbij een ontroerend briefje van zijn zoontje Josh een grote rol speelde bij het herstel.

Via zijn officiële Instagram-account deelt de voormalig Formule 1-coureur vandaag een update over zijn medische situatie. "De laatste dagen waren niet mijn beste", zo schrijft hij vanuit de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij eerder dit jaar met zijn gezin is teruggekeerd na een tijdelijk vertrek. De ambassadeur van de Grand Prix van Abu Dhabi legt uit dat de drukte hem had ingehaald. "Soms vertelt je lichaam je dat je rustiger aan moet doen. Woensdag moest ik aan het infuus en rust nemen en toen kwam er ook nog eens iets anders bij."

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Ontroerende brief

Tijdens zijn herstel kreeg de voormalig rijder van Red Bull Racing en Minardi een hartverwarmende steunbetuiging van zijn zoon. Op sociale media deelt hij een in het Engels geschreven briefje van Josh, vergezeld van een tekening waarop de twee naast een paar bomen staan afgebeeld. "Ik hoop dat je snel beter wordt, zodat we weer kunnen spelen in het zwembad en kunnen karten en al die leuke dingen doen. Je bent de beste vader die ik kan bedenken, omdat je altijd leuke dingen met me doet. Ik hou ervan als je met me speelt", aldus de jonge telg.

Meer dan het infuus

Voor de man die in het verleden elf Grands Prix afwerkte, zorgde dit gebaar voor een flinke dosis relativering. "Het leuke is dat ik echt denk dat die brief meer gedaan heeft voor mijn gezondheid dan dat infuus deed. Het maakt niet uit hoe snel het leven gaat, dit soort momenten herinneren me eraan wat er echt toe doet. Het is een mooie herinnering dat succes niet gemeten wordt door trofeeën, zakelijke deals of rondetijden", verklaart hij. Hij sloot zijn bericht af met een duidelijke conclusie: "Succes wordt gemeten door de kleine handjes die schrijven dat ze geloven dat je de beste vader ter wereld bent."

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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