'Ferrari wil momentum behouden na zege en komt met krachtigere motor voor GP Oostenrijk'
'Ferrari wil momentum behouden na zege en komt met krachtigere motor voor GP Oostenrijk'
Het team van Ferrari heeft de smaak te pakken en wil in 2026 een vaste uitdager van Mercedes worden. Volgens het Italiaanse Autoracer heeft de Scuderia de power unit al verbeterd en verwacht het in Oostenrijk mogelijk wederom te kunnen strijden om de zege.
Hoewel de FIA het officiële resultaat van de Additional Development and Upgrade Opportunities-periode nog niet heeft gedeeld, is al wel kenbaar gemaakt dat Red Bull Ford de beste verbrandingsmotor heeft weten te bouwen. Daardoor mogen Mercedes, Ferrari, Audi en Honda updates doorvoeren; Red Bull niet. Ferrari heeft met die kennis de power unit weten te verbeteren en verwacht daar op de Red Bull Ring al direct van te kunnen profiteren.
Ferrari werkt flink aan de power unit
De directe rangorde moet nog duidelijk worden, maar Ferrari rekent op twee motorupdates die het mag doorvoeren, waarvan het de eerste volgende week wil introduceren: "Als alles goed gaat, kan de ADUO 1-motor worden geïnstalleerd voor de Grand Prix van Oostenrijk, terwijl de meer geavanceerde ADUO 2 na de tweede meting gevalideerd zou moeten worden, in ieder geval na zes races."
Ook Shell wijzigt formule van brandstof
Daarnaast zijn er al enkele wijzigingen aan de SF-26 aangebracht en ook brandstofpartner Shell heeft de formule verbeterd. Mercedes en Red Bull Ford zouden ongeveer zo’n 580 pk tot hun beschikking hebben in hun verbrandingsmotor, tegenover ongeveer 550 pk voor Ferrari. "Ferrari kan rekenen op 5 pk extra van de nieuwe ICE 3 in ADUO-specificatie. Dat is niet veel, maar het is slechts de eerste stap", aldus het Italiaanse medium.
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