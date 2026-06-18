Mercedes-teambaas Toto Wolff grapt dat de recente overwinning van Lewis Hamilton in Barcelona mogelijk te maken met zijn nieuwe vlam. De Oostenrijker kon het niet laten om een grapje te maken over de kersverse relatie van de Ferrari-coureur met realityster Kim Kardashian.

Eerder deze maand wist Hamilton op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn allereerste zege in dienst van Scuderia Ferrari te boeken. Hiermee kwam er voor de zevenvoudig wereldkampioen een einde aan een droogte van 686 dagen zonder overwinning. Naast het sportieve succes treedt de Brit de laatste weken ook op privévlak steeds meer in de openbaarheid. Tijdens de Grand Prix van Monaco werd de romance met Kardashian bevestigd, al was de relatie tussen de twee al enige tijd duidelijk.

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Vriendin helpt mee

Wolff stelt dat het persoonlijke geluk van zijn voormalige stercoureur duidelijk zichtbaar is. "Ik ben blij voor hem, hij heeft lang gewacht en heel hard gewerkt om weer op de hoogste trede van het podium te staan en vandaag heeft hij het verdiend", vertelt de teambaas tegenover de aanwezige media in Barcelona. De Mercedes-topman zag direct dat de coureur goed in zijn vel zat. "Ik zag hem op het podium, op de televisie. Dat gezicht laat me zien dat hij erg gelukkig is. Misschien helpt de vriendin!", aldus Wolff.

Bijzondere band

Hoewel de 41-jarige coureur inmiddels voor de grote concurrent uit Maranello rijdt, onderhouden Wolff en Hamilton nog altijd een hechte vriendschap. De Oostenrijker erkent dat dit opvallend is binnen de harde Formule 1-wereld. "Het is heel ongebruikelijk in wat voor relatie dan ook. Maar ik probeerde heel open te zijn en te zeggen: luister, op de baan willen we je verslaan. Daar is geen twijfel over mogelijk", legt hij uit. Privé delen de twee echter veel met elkaar. "Maar we zitten al twaalf jaar in deze relatie. We vertrouwen elkaar. Ik leef een ander leven door zijn ogen. Hij laat me zijn flirts zien en met wie hij datet, en vraagt: moet ik voor dit meisje gaan of niet? En ik zeg: ja, dat moet je doen, en vertel me hoe het was!", lacht Wolff.

Gevaarlijke concurrent

Naast de grappen over het liefdesleven van de Brit, is Wolff zich ook terdege bewust van de sportieve dreiging die er nu weer van Hamilton uitgaat. Met zijn zege in Spanje is de Ferrari-rijder inmiddels opgeklommen naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap, achter Mercedes-talent Kimi Antonelli. Wolff waarschuwt de concurrentie dan ook voor de hernieuwde vorm van de routinier. "Als hij bloed ruikt, dan gaat hij. Ik heb het vele jaren gezien; als de Lewis Hamilton-trein eenmaal vertrekt, is hij moeilijk te stoppen", besluit de teambaas.

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