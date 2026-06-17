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George Russell looks sad on the phone

Mercedes laat geen woord over podiumklant Russell vallen in recap Barcelona

George Russell looks sad on the phone — Foto: © IMAGO

Mercedes laat geen woord over podiumklant Russell vallen in recap Barcelona

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het Formule 1-team van Mercedes lijkt de prestaties van George Russell opvallend te negeren na zijn recente podiumplaats tijdens de Grand Prix van Spanje. Hoewel de Britse coureur in Barcelona zijn honderdste race voor de renstal afwerkte en als tweede over de eindstreep kwam, werd hij in de officiële nabeschouwing volledig doodgezwegen.

Russell kent tot dusver een verdienstelijk seizoen en bezet momenteel de derde plaats in het wereldkampioenschap met 106 punten. Tijdens het raceweekend op 14 juni wist hij bovendien achttien punten in te lopen op zijn teamgenoot Kimi Antonelli, die de leiding in de WK-stand in handen heeft. Ondanks de belangrijke punten die de Brit binnensleepte voor het constructeurskampioenschap, waarin Mercedes momenteel aan kop gaat, bleef erkenning vanuit de renstal opvallend genoeg uit in de desbetreffende post. Op sociale media werd de afwezigheid van de coureur in de communicatie direct opgemerkt door oplettende volgers.

Opvallende afwezigheid in officiële kanalen

Op Reddit opende een gebruiker een discussie over het gebrek aan aandacht voor de prestatie van de Mercedes-rijder. "George Russell wordt geen enkele keer genoemd in de race-recap van Mercedes", zo schreef de fan. "Zelfs niet het feit dat hij een podium pakte in zijn honderdste race voor het team". Ook op andere platforms lijkt de focus van het team elders te liggen. Een andere volgervulde aan dat de situatie op YouTube nog opmerkelijker was. "De community-post op YouTube is nog gekker", zo stelde de gebruiker. "Tien foto's en negen daarvan zijn gewoon Kimi."

Speculaties over een naderend vertrek

De radiostilte rondom de prestaties van de nummer drie uit het kampioenschap voedt de geruchten over zijn toekomst bij het team. "Ik weet dat het een gewaagde uitspraak is, maar waarom heb ik het gevoel dat Mercedes het vertrek van George uit het team aan het soft-launchen is", zo vroeg een andere supporter zich hardop af. Iemand anders reageerde daarop met de observatie dat de coureur langzaam achtergelaten lijkt te worden. "Niemand van het team kwam om een podium te vieren, terwijl je actief vecht voor het constructeurskampioenschap", aldus de fan.

George Russell not mentioned once in Mercedes race recap post. Not even the fact that he got a podium on his 100th race with the team.
by u/Available-Pea-9592 in formula1

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