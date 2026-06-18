Voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese heeft scherpe kritiek geuit op de mentaliteit van George Russell. Volgens de Italiaan zoekt de Mercedes-coureur te vaak naar excuses voor zijn tegenvallende prestaties, wat in zijn ogen aantoont dat de Brit qua talent niet tot de absolute wereldtop behoort. Patrese adviseert Russell dan ook om harder te werken en zich beter aan te passen aan zijn materiaal, in plaats van de strijd om de wereldtitel vroegtijdig op te geven.

Russell beleeft momenteel een wisselvallige fase in het wereldkampioenschap, waarin hij met 106 punten de derde plaats bezet. Hoewel hij tijdens de Grand Prix van Canada nog vanaf pole position vertrok, viel hij daar uiteindelijk uit met een defecte batterij, gevolgd door een puntloos resultaat in de straten van Monaco. Patrese stoort zich vooral aan de uitlatingen die de coureur rondom deze wedstrijden deed. "In Canada zei hij: 'Dit is niet mijn soort race, ik hou niet van dit circuit'", aldus Patrese bij BetBrothers. "Zoiets kun je niet zeggen", vervolgt de Italiaan. "Er zijn 24 races in een seizoen. Je moet op elk circuit met dezelfde agressie te werk gaan". Patrese ziet dit als een duidelijk zwaktepunt: "Als George Russell geen goed gevoel heeft bij de auto, betekent dat dat hij qua talent niet tot de top behoort".

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Machtsverhoudingen bij Mercedes

Binnen de Duitse renstal is de negentienjarige Kimi Antonelli op dit moment de dominante factor. De jonge Italiaan voert het kampioenschap aan met 156 punten en wist dit seizoen al vijf races op rij te winnen. "De machtsverhoudingen liggen bij Kimi Antonelli", ziet ook Patrese. "Maar beide coureurs hebben binnen het team gelijke kansen", voegt hij daar direct aan toe. De voormalig coureur wijst erop dat het seizoen nog lang is en dat betrouwbaarheidsproblemen een grote rol kunnen spelen. Zo viel Antonelli onlangs in Spanje nog uit met een motorstoring. "Kimi blies afgelopen weekend zijn motor op, wie weet blaast hij de volgende race wel weer een motor op", stelt Patrese. "En dan zou George Russell weer kans maken op het kampioenschap. Maar het zal niet makkelijk voor hem worden".

Juist vanwege die onvoorspelbaarheid kan Patrese weinig begrip opbrengen voor de defaitistische houding van de meervoudig racewinnaar. "Het feit dat hij excuses zoekt, het feit dat hij na Monaco verklaarde dat het kampioenschap voor hem voorbij was, wijst erop dat zijn mentaliteit niet in orde is", oordeelt de Italiaan streng. De oud-coureur benadrukt dat een echte kampioen nooit opgeeft tot de laatste meter van een race. "Daarom raad ik George aan om zich meer in te spannen en geen excuses te zoeken, want, ik herhaal, met excuses kom je nergens", besluit Patrese.

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