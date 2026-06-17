Hoewel er deze week niet wordt geracet, is er toch weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen artikelen van vandaag hebben we in deze GPFans Recap voor je op een rijtje gezet.

Zaakwaarnemer Raymond Vermeulen wees naar de toekomst van Max Verstappen, terwijl Jos Verstappen juist een gerucht over Mercedes ophelderde. De FIA heeft het protest van Mercedes officieel ontvangen en komt met een stappenplan, terwijl Jacques Villeneuve van mening is dat Charles Leclerc nu in dienst moet gaan rijden van Lewis Hamilton. Dit is de GPFans Recap van woensdag 17 juni.

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Vermeulen houdt deur open rond toekomst Verstappen en wijst naar exit-clausule

Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, gaat bij SportBild in op de exitclausule van de viervoudig wereldkampioen. Hoewel de intenties er nog steeds zijn om loyaal te blijven aan Red Bull, onthult de manager ook dat er nog een beslissing genomen moet worden. De hele uitleg van Vermeulen lezen? Klik hier!

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FIA buigt zich over protest van Mercedes en komt met hoorzitting

De FIA heeft officieel kennis genomen van het verzoek van Mercedes om de beslissing om de straf van Pierre Gasly in Monaco terug te draaien te herzien. Het Duitse team heeft een datum gekregen waarop het het bewijs kan tonen; pas als dat wordt goedgekeurd, wil de FIA verder praten over de zaak. Alles lezen over de planning? Klik hier!

Villeneuve pleit voor teamorders bij Ferrari: ‘Ga volledig voor Lewis’

Volgens Jacques Villeneuve moet Ferrari het momentum vasthouden, alle kaarten op Lewis Hamilton zetten en denken aan teamorders. Bij Mercedes leidt Kimi Antonelli, maar daar vindt Villeneuve juist dat het team nog lang niet aan teamorders moet gaan denken. Lezen waarom Villeneuve hiervoor pleit? Klik hier!

Top Gear-legende Jeremy Clarkson lijdt aan agressieve vorm van kanker

Jeremy Clarkson (66) heeft in de seizoensfinale van zijn serie Clarkson's Farm onthuld dat hij lijdt aan een agressieve vorm van prostaatkanker. De voormalige presentator van Top Gear is inmiddels geopereerd, maar de medische behandeling in het ziekenhuis verloopt momenteel niet geheel volgens plan. De hele verklaring van Clarkson lezen? Klik hier!

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Jos Verstappen reageert op geruchten over afgeketste deal met Mercedes

Jos Verstappen heeft van zich laten horen nadat Ralf Schumacher eerder had aangegeven dat Mercedes een aanbod bij zoon Max heeft gedaan. De Duitser onthulde dat het een dermate laag aanbod was dat het niet serieus genomen kon worden. De reactie van Jos 'The Boss' Verstappen lezen? Klik hier!

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