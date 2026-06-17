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Toto Wolff, FIA

FIA buigt zich over protest van Mercedes en komt met hoorzitting

Toto Wolff, FIA — Foto: © IMAGO

FIA buigt zich over protest van Mercedes en komt met hoorzitting

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA heeft officieel kennis genomen van het verzoek van Mercedes om de beslissing om de straf van Pierre Gasly in Monaco terug te draaien te herzien. Het Duitse team heeft een datum gekregen waarop het het bewijs kan tonen; pas als dat wordt goedgekeurd, wil de FIA verder praten over de zaak.

In Monaco kwam er een regen aan straffen voor snelheidsovertredingen in de pitstraat. Niet alleen Gasly kreeg een straf, ook George Russell en Oscar Piastri moesten volgens de FIA een straf uitzitten voor te hard rijden in de pitstraat. Toch werd duidelijk dat er in het meetsysteem van de FIA alles niet helemaal in orde was en Alpine wist de straf van Gasly afgelopen week dan ook met succes aan te vechten. De Fransman weigerde echter tijdens de race de opgelegde vijfsecondenstraf uit te zitten, waardoor het voor de FIA relatief eenvoudig was om deze terug te draaien. Russell en Piastri zaten die straf overigens wél tijdens de race uit en hebben zichzelf daarmee enigszins in de vingers gesneden. Daarbij moet ook gezegd worden dat Mercedes en McLaren, in tegenstelling tot Alpine, geen gebruik hadden gemaakt van hun right to review.

FIA heeft protest ontvangen

Mercedes heeft afgelopen weekend al te kennen gegeven dat zij naar de FIA stappen en heeft dat dan ook gedaan. “De stewards hebben een verzoek tot herziening ontvangen onder Artikel 14.1.1 van de FIA International Sporting Code van het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team op vrijdag 12 juni 2026, met betrekking tot de beslissing van de stewards van de Grand Prix van Monaco 2026, Document 99, inzake een overtreding van Artikel B1.6.3a van het FIA F1-reglement met betrekking tot auto nummer 10”, zo legt het orgaan uit.

Mercedes mag 'nieuw' bewijs tonen

Het team krijgt op zaterdag 20 juni middels een videomeeting de kans om het ‘nieuwe’ bewijs aan te tonen. “Het eerste deel zal bepalen of het verzoek ontvankelijk is. Indien het ontvankelijk wordt verklaard, wordt vervolgens vastgesteld of er sprake is van een ‘significant en relevant nieuw element dat niet beschikbaar was voor de stewards op het moment van de betreffende beslissing’”, gaat de FIA verder.

Mochten de stewards ook het nieuwe bewijs accepteren, dan pas wordt er een tweede hoorzitting gepland: “Indien de stewards, in overeenstemming met Artikel 14.3 van de FIA International Sporting Code, vaststellen dat dergelijk element bestaat, zal een tweede deel van de hoorzitting worden gepland op een nader te bepalen tijdstip, hoogstwaarschijnlijk kort na het eerste deel van de zitting.”

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