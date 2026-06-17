Vermeulen houdt deur open rond toekomst Verstappen en wijst naar exit-clausule
Vermeulen houdt deur open rond toekomst Verstappen en wijst naar exit-clausule
Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, gaat bij SportBild in op de exitclausule van de viervoudig wereldkampioen. Hoewel de intenties er nog steeds zijn om loyaal te blijven aan Red Bull, onthult de manager ook dat er nog een beslissing genomen moet worden.
Het is een publiek geheim dat Verstappen, ondanks zijn verbintenis die hem tot en met 2028 aan Red Bull bindt, kan vertrekken als hij tijdens de zomerstop buiten de top twee van het kampioenschap staat. Erik van Haren onthulde eerder al dat Verstappen tijdens de meeting van vorige week de leiding van Red Bull nog geen zekerheid kon geven over of hij blijft en of hij dus gebruikmaakt van de optie om tussentijds te vertrekken.
Loyaliteit Verstappen heeft ook een grens
Vermeulen legt echter uit dat de intentie is om het contract ‘gewoon’ uit te zitten. “Wij willen dat de beslissing snel valt, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Die kan nog voor de zomerstop komen”, zo citeert Sport.de. De manager stelt dat Red Bull de eerste keuze is: “We hebben een contract tot 2028. Natuurlijk zijn er exitclausules, die zijn er altijd geweest. We hebben er echter nog nooit één ingeroepen. We zijn altijd loyaal geweest en zullen dat ook blijven.” Toch heeft die loyaliteit ook een grens: “We willen de weg met Red Bull voortzetten en dat Max hier zijn carrière beëindigt, maar natuurlijk wel met de mogelijkheid om te winnen.”
'Red Bull wil exit-clausule afkopen'
Toch heeft de voorlopig onzekere situatie voor Red Bull ervoor gezorgd dat het Oostenrijkse team mogelijk gaat ingrijpen. Zo meldt het Duitse medium dat Red Bull het zich simpelweg niet kan veroorloven als Verstappen spontaan besluit gebruik te maken van de ontsnappingsclausule. Red Bull zou daarom een plan hebben gesmeed om de exitclausule mogelijk af te kopen, waardoor er een bepaalde zekerheid kan worden gecreëerd. Het zou gaan om een bedrag “in de lage dubbele miljoenenklasse.”
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