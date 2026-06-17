Jos Verstappen heeft van zich laten horen nadat Ralf Schumacher eerder had aangegeven dat Mercedes een aanbod bij zoon Max heeft gedaan. De Duitser onthulde dat het een dermate laag aanbod was dat het niet serieus genomen kon worden.

De geruchten rondom de toekomst van Verstappen laaien op, nadat Red Bull nog steeds niet de achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari heeft weten goed te maken. Ook Verstappen zelf gaf aan dat hij moet nadenken over de komende tijd. De Nederlander was afgelopen week in Oostenrijk om te praten met de leiding van Red Bull en heeft volgens Erik van Haren daar nog niet aangegeven dat hij blijft, omdat de ontsnappingsclausule zou kunnen worden geactiveerd.

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'Aanbod Mercedes was niet serieus'

Schumacher stelde dat Wolff namens Mercedes een aanbod had gedaan bij Verstappen. Dat was echter een aanbod waarvan Mercedes zou weten dat het niet zou slagen. “Over Mercedes hoor je dat Toto Wolff hem achter de schermen een aanbod heeft gedaan, maar dat aanbod zou financieel zo onaantrekkelijk zijn geweest dat het eigenlijk nooit een serieuze optie was,” zo vertelde Schumacher bij Sky Sports F1.

Jos Verstappen heeft die uitspraken ook voorbij zien komen en neemt een duidelijke stelling in: “Ralf, je brengt alweer verkeerde informatie.”

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