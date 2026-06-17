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Kimi Antonelli, George Russell, generic, Belgian GP, 2025

Patrese hekelt instelling Russell: 'Hij moet stoppen met excuses'

Kimi Antonelli, George Russell, generic, Belgian GP, 2025 — Foto: © IMAGO

Patrese hekelt instelling Russell: 'Hij moet stoppen met excuses'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Riccardo Patrese vindt dat George Russell zijn eigen kansen vergooit door constant naar excuses te zoeken. De 72-jarige analist stelt dat de Mercedes-coureur een verkeerde instelling toont, zeker nadat hij de titelstrijd na de Grand Prix van Monaco al nagenoeg leek op te geven.

Binnen het team van Mercedes zijn de verhoudingen momenteel in het voordeel van Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan voert het wereldkampioenschap aan met 156 punten, terwijl zijn Britse stalgenoot op een derde plaats staat met een achterstand van vijftig punten. Hoewel de koploper eerder deze maand tijdens de race in Spanje nog uitviel met een motorisch defect, wist hij daarvoor vijf opeenvolgende overwinningen te boeken. De Brit kende daarentegen een dramatisch weekend in Monaco, waar hij na een tijdstraf buiten de punten viel en na afloop gefrustreerd reageerde op zijn titelkansen.

Verkeerde mindset

Patrese benadrukt dat de strijd nog niet gestreden is, mits de huidige nummer drie van het kampioenschap zijn focus behoudt. "De machtsverhouding ligt bij Kimi Antonelli", stelt de Italiaanse oud-coureur. "Maar beide coureurs hebben dezelfde kansen binnen het team. Kimi blies vorig weekend de motor op, en wie weet blaast hij de volgende race weer een motor op. Dan zou George Russell terug kunnen komen in het kampioenschap. Maar het zal niet makkelijk voor hem worden", aldus de waarnemer tegenover BetBrothers.

Excuses zoeken

De houding van de enkelvoudig racewinnaar van dit seizoen baart de analist echter zorgen. "Russell moet gefocust blijven en zichzelf eraan herinneren dat het seizoen nog niet voorbij is", vervolgt Patrese. "Maar het feit dat hij naar excuses zoekt, en het feit dat hij na Monaco verklaarde dat het kampioenschap voor hem voorbij was, suggereert dat zijn mindset niet goed is. Er zijn nog veel races te gaan. Hij mag niet opgeven", klinkt het stellig. Met de Grand Prix van Oostenrijk in het vooruitzicht, die later deze maand op de kalender staat, geeft de voormalig rijder zijn jongere collega een duidelijk advies mee. "Ik gaf in geen enkele situatie op", blikt de zeventiger terug op zijn eigen loopbaan. "Een echte kampioen geeft nooit op tot de laatste meter van een race. Dus ik stel voor dat George zich voorneemt om harder zijn best te doen en niet naar excuses te zoeken, want, ik herhaal, excuses brengen je nergens", besluit Patrese.

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