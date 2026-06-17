Volgens Ralf Schumacher is het eerste bod van Mercedes op Max Verstappen door de Nederlander afgewezen, omdat het financieel zó onaantrekkelijk zou zijn geweest dat het eigenlijk geen serieuze optie was. Toto Wolff heeft de afgelopen jaren geflirt met het binnenhalen van de viervoudig wereldkampioen, maar is volgens Schumacher inmiddels van gedachten veranderd.

Verstappen is afgelopen week in Oostenrijk op bezoek geweest om om tafel te gaan met de leiding van Red Bull, zo onthulde De Telegraaf. Verstappen zelf gaf aan dat er niets nieuws te melden was en dat, als dat wél zo zou zijn, hij daar zelf mee naar buiten zou komen. De krant onderstreepte dat de top van het energiedrankjesbedrijf graag van Verstappen had gehoord dat hij ook de komende jaren voor het merk zou blijven racen, iets wat de Nederlander tijdens de bijeenkomst uit de weg ging. Verstappen heeft nog altijd een doorlopend contract tot en met 2028, maar kan bij Red Bull vertrekken als hij tijdens de zomerstop buiten de top twee van het kampioenschap staat. Desondanks hoeft dat niet meteen te betekenen dat de Nederlander van die optie gebruik zal maken.

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'Financieel onaantrekkelijk aanbod van Mercedes'

Ook Mercedes zou daarvan op de hoogte zijn geweest. Volgens Schumacher, die in de Backstage Boxengasse zijn verhaal doet, is dat aanbod allesbehalve serieus geweest: "Over Mercedes hoor je dat Toto Wolff hem achter de schermen een aanbod heeft gedaan, maar dat aanbod zou financieel zo onaantrekkelijk zijn geweest dat het eigenlijk nooit een serieuze optie was."

Herhaling van strijd tussen Rosberg en Hamilton voorkomen

De voormalig coureur stelt dat Wolff vooral een situatie zoals die tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg bij Mercedes in het verleden wil voorkomen: "Ik denk overigens dat dat bewust zo is gedaan. Waarom zou Toto Wolff naast Kimi Antonelli, die als alles volgens plan verloopt wordt gezien als de toekomstige superster van het team, ook nog een dure Max Verstappen binnenhalen? Dan krijg je twee absolute topcoureurs die met elkaar gaan vechten. Wolff weet uit de tijd van Nico Rosberg en Lewis Hamilton nog maar al te goed hoeveel problemen dat kan opleveren."

Daarnaast zou de Nederlander mogelijk alleen maar de ontwikkeling van 'wonderkind' Antonelli in de weg staan: "Zo'n situatie zit je niet op te wachten. Bovendien zou het de ontwikkeling en positie van Kimi Antonelli in gevaar kunnen brengen. Vanuit Mercedes-perspectief heeft dat dus eigenlijk weinig zin."

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