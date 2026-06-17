Hoewel Red Bull Racing zich ervan bewust is dat het gat richting McLaren, Ferrari en Mercedes er nog altijd is, komt het in Oostenrijk met een flink updatepakket. Het Oostenrijkse team wil namelijk, ondanks de achterstand, toch gaan knallen op het thuiscircuit van het team.

De RB22 is momenteel nog niet de wagen waarmee zeges kunnen worden gepakt. In Monaco liep Max Verstappen weliswaar op een haar na de pole position mis, maar op een regulier circuit in Barcelona was de achterstand weer duidelijk te zien. Red Bull kampt met diverse problemen, waarvan de eerste al werden verholpen door het grote pakket aan nieuwe onderdelen in Miami.

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Innovaties

Toch blijft de Formule 1 een ontwikkelingsstrijd en de Italiaanse tak van Motorsport.com wijst naar de updates van Red Bull. Het medium stelt dat Red Bull zich ervan bewust is dat het niet aan de torenhoge verwachtingen zal kunnen voldoen. Daarom zal het een “aanzienlijk pakket aan innovaties meenemen”. De zogeheten Macarena-achtervleugel, die bij Ferrari als eerste werd gespot maar ook op de achtergrond door Red Bull werd ontwikkeld en geïntroduceerd, is bijvoorbeeld één van die nieuwigheidjes.

Daarnaast wordt niet alleen de aerodynamica aangepakt om het gevoel van de coureurs met de wagen te verbeteren. Er wordt vooral ingezet op het laten afvallen van de RB22, om de nodige kilo’s te besparen. De wagen is nog altijd te zwaar en het is volgens het team dan ook de ‘makkelijkste’ manier om rondetijd te vinden.

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