Volgens Jacques Villeneuve moet Ferrari het momentum vasthouden, alle kaarten op Lewis Hamilton zetten en denken aan teamorders. Bij Mercedes leidt Kimi Antonelli, maar daar vindt Villeneuve juist dat het team nog lang niet aan teamorders moet gaan denken.

Antonelli leidt nog altijd het klassement met 156 punten; 41 punten daarachter staat Hamilton. George Russell kwam zondag als tweede over de streep en bezet P3 met 106 punten. Charles Leclerc kent een aantal ongelukkige weken, waarin meerdere fouten zijn gemaakt. De Monegask staat op P4 met slechts 75 punten.

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Teamorders

Villeneuve stelt in gesprek met Sky Sports F1 dat Ferrari direct moet ingrijpen en moet denken aan teamorders: “Lewis weet hoe hij moet winnen en wat ervoor nodig is. Als hij eenmaal de zege ruikt, dan gaat hij ervoor. Ik denk dat hij daar het verschil in kan maken.” Als hij die situatie met Mercedes vergelijkt, vindt hij dat toch anders, ondanks dat het verschil tussen de twee coureurs groter is dan bij Ferrari: “Mercedes is nu nog niet in een positie om überhaupt één coureur boven de andere te zetten, maar dat is bij Ferrari dus wel zo. Ferrari moet volledig voor Lewis gaan als ze deze kleine kans op winst willen pakken. De beslissing is ook snel gemaakt, want Leclerc staat er echt ver achter.”

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