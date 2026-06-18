Volgens voormalig Formule 1-wereldkampioen Jacques Villeneuve is Max Verstappen momenteel het enige lichtpuntje binnen het team van Red Bull Racing. De oud-coureur stelt dat de renstal door een leegloop van sleutelfiguren zwaar is beschadigd en dat Verstappen de formatie in zijn eentje overeind probeert te houden, zo vertelt hij in de Sky Sports F1-podcast.

Hoewel Red Bull de afgelopen jaren de sport domineerde, is het team dit seizoen ver teruggezakt. Na de Grand Prix van Spanje van afgelopen weekend staat de renstal slechts vierde in het constructeurskampioenschap. Verstappen zelf kent eveneens een moeizaam jaar in de RB22 en bezet momenteel de zevende plaats in de WK-stand, met een flinke achterstand op leider Kimi Antonelli.

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'De laatste soldaat'

Sinds het vertrek van voormalig teambaas Christian Horner in juli vorig jaar, die werd opgevolgd door Laurent Mekies, is het onrustig in Milton Keynes. Ook adviseur Helmut Marko, topontwerper Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley hebben de deur inmiddels achter zich dichtgetrokken. Villeneuve benadrukt dat deze interne politiek het team geen goed heeft gedaan. “Het is de afgelopen twee jaar een erg politieke plek geworden. Er lijkt zoveel strijd te zijn over wie de leiding krijgt. Iedereen is eruit gegooid”, aldus de analist. “Ze hebben iedereen weggewerkt die dit team heeft gemaakt tot wat het vandaag de dag is, wat bizar is. Zelfs Max kwam pas nadat het team was opgebouwd. Hij was de laatste toevoeging, maar nu is hij de laatst overgebleven soldaat”, stelt hij.

'Max pusht, Red Bull niet'

Ondanks de tegenvallende prestaties van de door Red Bull Powertrains-Ford aangedreven bolide, wist de viervoudig wereldkampioen in Barcelona nog als vierde over de streep te komen. Villeneuve prijst de inzet van de coureur, maar waarschuwt dat hij het tij niet alleen kan keren. “Het is zwaar voor Max, maar godzijdank is hij er, want hij kan deze auto nog steeds hard pushen. Dat is momenteel meer het verhaal: niet het team, maar Max”, legt hij uit. “Hij kan het team niet in zijn eentje dragen. Hij is geen auto-ontwerper. Hij is heel goed in het ontwikkelen van een auto, maar je hebt nog steeds de mensen om je heen nodig”, aldus Villeneuve.

Verstappen is enige lichtpunt van Red Bull

De analist ziet de toekomst van de Oostenrijkse renstal dan ook somber in. “Het heeft zijn glans verloren. Niemand praat meer over Red Bull als het gekke, leuke, snelle team dat altijd wel een oplossing vindt. Ze doen niet eens meer mee in de vergelijking”, vervolgt Villeneuve. Volgens hem is de stercoureur, naast de verbrandingsmotor, het enige goede dat is overgebleven. Het behouden van Verstappen is dan ook cruciaal, zeker gezien de prestatieclausule in zijn contract. Omdat hij momenteel zestig punten achterloopt op de tweede plaats van Lewis Hamilton, kan hij het team later dit jaar mogelijk verlaten. “Ze moeten een manier vinden om te proberen hem daar te houden”, besluit Villeneuve. “Het is erg moeilijk om een goede toekomst te zien bij Red Bull. Het is echt vreemd. Op dit moment gaan ze bergafwaarts en ze hebben de bodem nog niet bereikt”, waarschuwt hij.

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