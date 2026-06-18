Verstappen en Hadjar pranken hotelgasten in hilarische video: "Begin random te schreeuwen"

Red Bull Racing heeft een vermakelijke video op het YouTube-kanaal van het Formule 1-team geplaatst, waarbij Max Verstappen en teammaat Isack Hadjar hotelgasten voor de gek houden in het Seminole Hard Rock Hotel.

In de video is te zien hoe Verstappen in een kamertje verderop live mee kan kijken bij de balie van het hotel. In eerste instantie doet Mr. Red, een bekende comedian, zich voor als baliemedewerker. Wat de gasten niet weten, is dat hij Verstappen in zijn oor kan horen. De viervoudig wereldkampioen geeft de comedian vervolgens allerlei hilarische opdrachten. Even later meldt ook Hadjar zich als 'stagiair' achter de balie. De Red Bull Racing-coureur moet vervolgens eveneens uitvoeren wat hem in zijn oor wordt opgedragen door de Nederlander. En dat levert hilarische beelden op. Bekijk de video hieronder.

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