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Van der Garde ziet waar Verstappen pole heeft verloren in kwalificatie GP Monaco

Schumacher: "Verstappen hoort in hetzelfde rijtje als Senna en mijn broer Michael"

Van der Garde ziet waar Verstappen pole heeft verloren in kwalificatie GP Monaco — Foto: © IMAGO

Schumacher: "Verstappen hoort in hetzelfde rijtje als Senna en mijn broer Michael"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher, tegenwoordig werkzaam als analist bij Sky Deutschland, hoort Max Verstappen thuis in het illustere rijtje van Ayrton Senna, Lewis Hamilton en Michael Schumacher. De Duitser stelt dat de Nederlander ondanks zijn huidige aantal wereldtitels een uitzonderlijke compleetheid toont. Dat laat de analist weten in de Backstage Boxengasse-Podcast.

De lovende woorden komen op een moment dat Verstappen een moeizame fase doormaakt in het Formule 1-seizoen van 2026. De viervoudig wereldkampioen bezet momenteel de zevende plaats in het klassement en moet het doen met een Red Bull-bolide die qua snelheid tekortschiet ten opzichte van de concurrentie. Tijdens de recente Grand Prix van Barcelona-Catalonië kwam de Limburger niet verder dan een vierde positie.

Verstappen uiterst compleet

De discussie over wie de grootste coureur aller tijden is, laait regelmatig op in de paddock. Schumacher benadrukt echter dat het vergelijken van generaties een lastige opgave blijft. "Ik vind die discussie eigenlijk vrij zinloos, omdat ieder tijdperk zijn eigen bijzonderheden heeft. Iedereen was in zijn eigen tijd goed of heel goed. Senna natuurlijk ook", zegt hij in de podcast. Over zijn broer Michael, die zeven wereldtitels op zijn naam schreef, is hij stellig. "Michael was in zijn periode gewoon onverslaanbaar. Dat moet je eerlijk zeggen", stelt hij. Toch plaatst hij de huidige kopman van Red Bull Racing direct naast deze legendarische namen. "Deze drie horen er sowieso bij, en ook Max Verstappen, ook al heeft hij nog niet zoveel wereldtitels. Als je kijkt naar zijn compleetheid als coureur, naar wat hij uit het pakket haalt, hoe hij is en hoe hij het team stuurt, dan hoort Max zeker in datzelfde rijtje", benadrukt Schumacher.

Daarnaast wijst de voormalig racewinnaar op de technische bagage van de viervoudig wereldkampioen. "Hij heeft echt de competentie om de auto om zich heen te laten ontwikkelen. Max staat wat dat betreft zeker op hetzelfde niveau, zo niet zelfs boven de een of ander", vervolgt hij zijn lofzang.

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