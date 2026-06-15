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kim kardashian edited next to lewis hamilton on the Barcelona podium in ferrari race suit

Kardashian belt Hamilton direct na zege Barcelona: "Ontzettend trots op je!"

kim kardashian edited next to lewis hamilton on the Barcelona podium in ferrari race suit — Foto: © IMAGO x GPFANS
1 reactie

Kardashian belt Hamilton direct na zege Barcelona: "Ontzettend trots op je!"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Lewis Hamilton heeft natuurlijk ontzettend veel felicitaties gekregen na zijn allereerste Grand Prix-overwinning met Ferrari. Direct na de Formule 1-race op het Circuit de Barcelona-Catalunya kwam misschien wel het belangrijkste berichtje voor Hamilton door. Hij werd namelijk opgebeld door zijn kersverse vriendin Kim Kardashian.

Hamilton had zich als tweede gekwalificeerd in Spanje en bleef tweede tussen de Mercedessen na de start. Door een dubbele undercut te doen bleef hij, ondanks een extra pitstop, in de buurt van George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Dankzij een virtual safety car voor de stilgevallen Fernando Alonso kon Hamilton in ronde 40 zijn derde en laatste pitstop 'gratis' uitvoeren. Hij bleef zijn rivalen voor in de slotfase en zag met een grote voorsprong het zwart-witgeblokt.

Kardashian trots op Hamilton

Gauw na het vallen van de vlag namen Hamilton en Kardashian contact met elkaar op via FaceTime. "We zijn zo blij voor je!", zegt de realityster, terwijl Hamilton een kusgebaar naar zijn telefoon maakt. Kardashian vervolgt: "Je hebt het zo goed gedaan. We zijn ontzettend trots op je." Bekijk de beelden hier.

De Amerikaanse deelde ook een foto van het moment dat Hamilton aan de finish kwam, op haar Instagramstory.

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