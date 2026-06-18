Voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese is van mening dat Charles Leclerc momenteel in een lastige fase zit. De Italiaan adviseert de Monegask om de aanpak van zijn teamgenoot, Lewis Hamilton, te kopiëren. Volgens de 72-jarige Patrese kan de Ferrari-rijder op die manier zijn vorm hervinden, vergelijkbaar met hoe Michael Schumacher in 1993 de afstelling van de Italiaan overnam om sneller te worden.

Leclerc kent tot dusver een wisselvallig seizoen bij Scuderia Ferrari HP, waar hij samen met zevenvoudig wereldkampioen Hamilton het rijdersduo vormt. Hoewel de huidige nummer vier van het wereldkampioenschap begin juni zijn contract in Maranello verlengde tot minimaal eind 2028, beleefde hij onlangs een moeizaam raceweekend in Spanje. In Barcelona crashte de 28-jarige coureur tijdens de kwalificatie en viel hij in de race uit met een technisch defect, terwijl Hamilton juist zijn eerste zege voor de Italiaanse renstal boekte. Patrese, die in zijn loopbaan 256 Grands Prix reed, volgt de ontwikkelingen nauwgezet en vraagt zich af of Leclerc inmiddels aan zijn eigen keuzes twijfelt.

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Patrese ziet onvrede bij de Ferrari-coureur

De oud-coureur spreekt zijn verbazing uit over recente uitlatingen van Leclerc. "Als we teruggaan naar Monaco, was ik verbaasd over zijn interview na de race, omdat ik niet kon begrijpen waar Charles Leclerc het over had", stelt Patrese bij <a title="BetBrothers" href="https://betbrothers.uk/" target="_blank">BetBrothers. "Hij sprak over een probleem met de remmen en zei dat Lewis Hamilton al drie races met andere remmen had gereden, en dat hij een probleem met de remmen had", voegt hij daaraan toe. Volgens de analist moet de Monegask innerlijk ontevreden zijn, aangezien hij in zijn zeven jaar bij het team nog niet structureel om de wereldtitel heeft kunnen vechten. "Hij heeft soms goede prestaties geleverd, maar ook fouten gemaakt omdat de auto niet goed genoeg was om te winnen", analyseert de Italiaan. "Hij reed dus te agressief en in die gemoedstoestand maak je misschien wel fouten", aldus Patrese.

Om verdere verspilling van tijd en middelen te voorkomen, raadt Patrese de meervoudig Grand Prix-winnaar aan om te profiteren van de ervaring van zijn Britse teamgenoot. "Als hij niet tevreden is over bepaalde aspecten van de auto, moet hij Lewis volgen", luidt het duidelijke advies. "Als je hem nadoet, gaat hij sneller", klinkt het stellig. Patrese trekt daarbij een parallel met zijn eigen carrière. "In 1993 luisterde Michael Schumacher, die ongetwijfeld erg snel was, naar wat ik zei tijdens de nabespreking over de afstelling van de auto en hij kopieerde mijn afstelling", blikt hij terug. "Toen versloeg hij me", herinnert de oud-coureur zich.

Ondanks de huidige sportieve malaise is de Italiaan van mening dat Leclerc nog lang niet is afgeschreven. De Ferrari-coureur heeft onlangs een nieuw meerjarig contract getekend en beschikt over een auto die in staat is om te winnen. "Waarschijnlijk is hij qua snelheid iets sneller dan Lewis", oordeelt Patrese. "Op dit moment is Charles er even helemaal doorheen", vervolgt hij zijn analyse. "Maar nu moet hij beseffen en waarderen dat Ferrari een auto heeft waarmee Grand Prix-races gewonnen kunnen worden, en hij moet zich herpakken", besluit Patrese, die benadrukt dat Leclerc weer een geduchte concurrent voor Hamilton kan worden zodra hij zijn mentale kracht hervindt.

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