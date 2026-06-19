Met veel bombarie kondigde Mercedes afgelopen week aan dat het de uitslag in Monaco ging aanvechten. Mercedes-teambaas Toto Wolff verklaarde dat het team zelfs advocaten zou inschakelen om de FIA aan de tand te voelen. Zaterdag zou de hoorzitting plaatsvinden en kon Mercedes zijn zaak bepleiten, des te opmerkelijker dat daar ineens het bericht kwam dat de Zilverpijlen zich terugtrokken.

De uitslag van de Grand Prix van Monaco werd herzien nadat Alpine met succes een zogeheten 'Right of Review' had aangevraagd. Uit onderzoek is gebleken dat een meetlus in de pitstraat 77 centimeter te kort was, waardoor de gemiddelde snelheid van Gasly verkeerd werd berekend en hij onterecht tijdstraffen ontving. Ook Russell werd in het prinsdom bestraft voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat, waarbij hij volgens de officiële meting slechts 0,1 kilometer per uur te hard reed.

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Alpine stapte direct naar de FIA, Mercedes wachtte af

Daar waar Alpine direct na de race in Monaco aangaf dat het zich tot de FIA zou gaan wenden, kwam Mercedes daar pas afgelopen week mee, na het verstrijken van de eerste deadline voor een Right of Review. Alpine vocht de uitslag dus met succes aan en pas toen is Mercedes zich gaan roeren om de kwestie. Daarbij heeft Russell zijn tijdstraf in Monaco, nadat een eerste poging was mislukt, alsnog ingelost. Daarmee koos Mercedes een andere route dan Alpine, dat de beslissing van de FIA juist bleef aanvechten. Gasly en Alpine kozen er duidelijk voor om de straf niet uit te zitten en daardoor kon de FIA de straf ook terugdraaien.

De FIA heeft het protest van Mercedes ontvangen! pic.twitter.com/1T7haJuEY0 — GPFans NL (@GPFansNL) June 17, 2026

Had Mercedes wel 'significant en relevant' nieuw bewijs?

Mercedes diende woensdag officieel hoger beroep aan tegen de beslissing van de FIA om de straf van Gasly terug te draaien. De FIA had voor aankomende zaterdag een hoorzitting gepland en daar kon Mercedes het nieuwe 'significante en relevante bewijs' tonen, maar die kans ontneemt het team zich door zich terug te trekken. Het terugtrekken van het beroep roept in ieder geval vragen op over het nieuwe bewijs waar Mercedes eerder naar verwees. Zonder dat bewijs tijdens de hoorzitting te presenteren, blijft onduidelijk op welke gronden het team dacht de FIA-uitspraak te kunnen aanvechten. Het terugtrekken van het beroep doet vermoeden dat Mercedes uiteindelijk onvoldoende nieuw materiaal had om de zaak kracht bij te zetten. McLaren en Red Bull Racing hebben ook hoger beroep aangetekend, maar hebben nog geen volgende stap gezet.

Mercedes is door GPFans gevraagd om een reactie, hoewel Wolff eerder ook al aangaf dat hij de kansen op een succesvol protest zelf niet heel hoog inschatte.

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