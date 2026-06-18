Norris over dominante Hamilton in Spanje: "Hij had hoe dan ook gewonnen"
Norris over dominante Hamilton in Spanje: "Hij had hoe dan ook gewonnen"
Lando Norris was Lewis Hamilton afgelopen zondag een klasse apart tijdens de Grote Prijs van Spanje. De McLaren-coureur steekt de loftrompet over zijn landgenoot, die in Barcelona zijn eerste overwinning in dienst van Ferrari wist te boeken. Dit liet de Brit weten in een video die door de Formule 1 op X werd gedeeld.
De race op het Circuit de Barcelona-Catalunya resulteerde in een uniek ereschavot. Achter winnaar Hamilton kwam Mercedes-coureur George Russell als tweede over de streep, waarna Norris als derde de eindstreep passeerde. Daarmee was het voor het eerst in 58 jaar tijd dat drie Britse coureurs gezamenlijk het podium mochten betreden. De overwinning van Hamilton werd mede mogelijk gemaakt door een alternatieve driestopstrategie en het voortijdig uitvallen van kampioenschapsleider Kimi Antonelli.
Lewis sowieso gewonnen
Norris toonde zich na afloop onder de indruk van de prestatie van de Ferrari-coureur, die door zijn zege is opgeklommen naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap. "Lewis was vandaag dominant op de baan", stelt Norris. "Ik denk dat hij de race hoe dan ook gewonnen zou hebben. Ik ben erg blij voor hem en het is mooi om hem op het podium te zien", aldus de titelverdediger.
Historisch Brits ereschavot
Daarnaast genoot de nummer vier van de huidige WK-stand van het historische karakter van de uitslag. De laatste keer dat een Formule 1-podium volledig uit Britten bestond, was tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten in 1968. "Ik ben blij dat het het eerste Britse podium was sinds 1968, zo is mij verteld", vertelt Norris. "Het is een gaaf podium om op te staan met zowel George als Lewis. En natuurlijk vooral Lewis, want hij is een goede gast om daar mee te staan en het was een toffe ervaring", besluit hij.
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