Alonso zorgt voor juichende fans na onthulling droomrace: "Vooral als het met Verstappen is"
Alonso zorgt voor juichende fans na onthulling droomrace: "Vooral als het met Verstappen is"
Hoewel Fernando Alonso binnen de Formule 1 momenteel vooral als hekkensluiter rondrijdt, hoopt hij uiteindelijk ook weer te winnen en spreekt hij die ambitie ook uit voor andere klasses. De Spanjaard heeft zijn zinnen gezet op de Dakar, maar wil ook de 24 uur van Le Mans rijden, vooral als dat met Max Verstappen zou kunnen, wat op veel gejuich van de toegestroomde fans kan rekenen.
Voor de 44-jarige Spanjaard is het Formule 1-seizoen er momenteel eentje van vallen en opstaan. Aston Martin is onder leiding van eigenaar Lawrence Stroll de afgelopen jaren voortvarend te werk gegaan en de Canadees heeft enorm veel kapitaal geïnvesteerd om het team aan de top te krijgen. Daarbij zijn er ook nieuwe namen binnengehaald, waaronder topontwerper Adrian Newey, maar voorlopig zijn de successen nog ver te zoeken. Desalniettemin hoopt het groene team met Honda de problemen te tackelen en zal er naar verwachting in de tweede helft van het seizoen een betere, maar vooral ook competitievere wagen op de startgrid verschijnen.
Verstappen en Alonso op jacht naar zege in Le Mans?
In Barcelona wordt Alonso in de fanzone gevraagd of hij in zijn roemruchte carrière nog andere doelstellingen heeft. De tweevoudig wereldkampioen is helder en stelt dat de Dakar hoog op zijn lijstje staat en dat de Indy 500 daar juist niet op staat, of in ieder geval niet als meest voor de hand liggende uitdaging. Wel hoopt Alonso nog mee te doen aan langeafstandsraces en de Spanjaard zet dan ook in op de 24 uur van Le Mans. "Maar de Hypercar en ook de 24 uur van Le Mans waren een heel mooie ervaring die ik heb gehad. En misschien op een dag… misschien doe ik het nog eens, vooral als het met Verstappen is, ooit", wat vervolgens op luid gejuich kan rekenen.
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