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Credit for photo: Red Bull Content Pool

VIDEO | 'Red Bull kan vier tienden per ronde winnen', Mercedes vreest voor batterijproblemen | GPFans News

VIDEO | 'Red Bull kan vier tienden per ronde winnen', Mercedes vreest voor batterijproblemen | GPFans News

Sebastiaan Kissing

Red Bull Racing hoopt in Oostenrijk een stap vooruit te zetten met een nieuw updatepakket. Als de updates aanslaan, verwacht Juan Pablo Montoya dat het team direct grote winst kan boeken.

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