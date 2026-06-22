VIDEO | 'Red Bull kan vier tienden per ronde winnen', Mercedes vreest voor batterijproblemen | GPFans News
VIDEO | 'Red Bull kan vier tienden per ronde winnen', Mercedes vreest voor batterijproblemen | GPFans News
Red Bull Racing hoopt in Oostenrijk een stap vooruit te zetten met een nieuw updatepakket. Als de updates aanslaan, verwacht Juan Pablo Montoya dat het team direct grote winst kan boeken.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Wolff ziet Red Bull benadeeld worden en prijst FIA voor vermijden "politieke puinhoop"
- Gisteren 18:21
- 4
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
zorgen bij mercedes
'Mercedes vreest aankomende Grands Prix voor nog grotere batterijproblemen'
NINA GADEMAN
Nina Gademan gaat in actie komen met Alpine F1-auto: "Had ik nooit kunnen bedenken"
MOTOGP
FIM schorst leider in wereldkampioenschap na bizar incident met marshal
nieuwe formule 1-doelen
FIA eerlijk over nieuwe F1-motorplannen: "Uitgesproken doel is de V8, maar..."
Net binnen
Honda
Honda doorbreekt stilte over grote problemen bij Aston Martin: "We zullen nooit opgeven"
- 22 minuten geleden
Max Verstappen
Mekies wijst naar status Verstappen: "Er valt altijd veel te bespreken"
- 1 uur geleden
VIDEO
VIDEO | 'Red Bull kan vier tienden per ronde winnen', Mercedes vreest voor batterijproblemen | GPFans News
- 1 uur geleden
GP van Oostenrijk
Dit is het tijdschema van de Grand Prix van Oostenrijk
- 2 uur geleden
- 1
Kevin Magnussen
Magnussen in verhitte discussie na NASCAR-race: "Wat de f*ck is jouw probleem?!"
- 2 uur geleden
TOTO WOLFF
Wolff waarschuwt voor macht zusterteams: 'Niet in lijn met onafhankelijke teams'
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto
- Gisteren 07:48
75.000+ views
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
50.000+ views
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni
50.000+ views
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
40.000+ views
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni
40.000+ views
Russell krijgt drive through penalty en ziet punten in rook opgaan in Monaco
- 7 juni