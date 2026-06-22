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Stroll, Alonso, Watanabe, socials

Honda doorbreekt stilte over grote problemen bij Aston Martin: "We zullen nooit opgeven"

Stroll, Alonso, Watanabe, socials — Foto: © IMAGO

Honda doorbreekt stilte over grote problemen bij Aston Martin: "We zullen nooit opgeven"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Honda-topman Koji Watanabe erkent de penibele situatie bij Aston Martin, waarbij het team vooral de betrouwbaarheid van de power unit moet verbeteren in plaats van echt te kunnen racen. De Japanner stelt echter dat de start in 2015 ook niet fraai was, maar dat de motorleverancier uiteindelijk nooit heeft opgegeven, wat heeft geresulteerd in kampioenschapsgoud met Red Bull en Max Verstappen.

Van tevoren waren alle pijlen bij Aston Martin gericht op het 2026-seizoen. Het team van Lawrence Stroll heeft de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd, maar de prestaties blijven nog altijd ver achter bij de miljoeneninjecties. Met de samenwerking met Honda is het team nu een echt fabrieksteam geworden en de hoop was dat de Japanse krachtbron genoeg pk’s zou leveren om de AMR26 naar zegekansen te duwen, maar anno 2026 is het vooral bezig om races uit te rijden.

Uitdagend jaar

Watanabe stelt op social media dat het ook voor het Japanse merk een lastige tijd is geweest. "Allereerst dank voor de support die er nog altijd is. De start van het 2026-seizoen is erg uitdagend voor ons geweest. De huidige positie is niet waar we willen staan, maar in deze moeilijke tijden leunen we op de uitdaging die voor ons ligt. Dat is onderdeel van het Honda- en HRC (Honda Racing Corporation)-DNA."

Daarbij blikt de Japanner terug op de terugkeer zo’n tien jaar geleden, die ook met vallen en opstaan ging, destijds bij McLaren: "Ook in 2015 kenden we een lastige start, maar toen werden we ook steeds sterker, omdat we nooit hadden opgegeven."

Meeting met Aston Martin

Fernando Alonso was in Barcelona kritisch tegenover onder anderen GPFans: "Nee, we weten dat we de slechtste auto en de slechtste motor hebben. Het is heel duidelijk dat we elke race keihard moeten werken." Watanabe stelt dan ook dat de kou uit de lucht is met Aston Martin, waar toch de nodige frustraties waren: "Na de recente Grand Prix van Barcelona-Catalonië hebben we een vergadering gehad met Aston Martin en dat gaf ons de mogelijkheid om openlijk te communiceren en het vertrouwen te versterken (...) We zullen nooit opgeven, wat er ook gebeurt."

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